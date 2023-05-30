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Стало известно, кто займет место погибшего гонщика Крэйга Брина

rus.postimees.ee
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Теэму Сунинен.
Теэму Сунинен. Фото: Micke Fransson/TT

Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что в команду Hyundai войдет Теэму Сунинен и разделит позицию третьего пилота с Дани Сордо.

Финская газета пишет, что на прошлой неделе Сунинен в течение двух дней тестировал автомобиль Hyundai i20 N Rally1 в центральной Финляндии и произвел хорошее впечатление.

Поэтому, якобы, Hyundai приняла решение, что безвременно погибшего Крэйга Брина заменит именно Сунинен, который в этом году примет участие в трех гонках: ралли Эстония, ралли Финляндия и ралли Чили.

Хотя по данным Ilta-Sanomat, решение принято, контракт еще не подписан, а потому и сам Сунинен хранит молчание.

«Я ничего об этом не знаю и не могу ничего сказать, пока все не будет официально», - прокомментировал Сунинен.

Однако он признал, что это могло бы быть возможностью, которую он ждал с момента своего ухода из M-Sport в августе 2021 года.

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