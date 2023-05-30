Стало известно, кто займет место погибшего гонщика Крэйга Брина

Финская газета Ilta-Sanomat пишет, что в команду Hyundai войдет Теэму Сунинен и разделит позицию третьего пилота с Дани Сордо.
Финская газета пишет, что на прошлой неделе Сунинен в течение двух дней тестировал автомобиль Hyundai i20 N Rally1 в центральной Финляндии и произвел хорошее впечатление.
Поэтому, якобы, Hyundai приняла решение, что безвременно погибшего Крэйга Брина заменит именно Сунинен, который в этом году примет участие в трех гонках: ралли Эстония, ралли Финляндия и ралли Чили.
Хотя по данным Ilta-Sanomat, решение принято, контракт еще не подписан, а потому и сам Сунинен хранит молчание.
«Я ничего об этом не знаю и не могу ничего сказать, пока все не будет официально», - прокомментировал Сунинен.
Однако он признал, что это могло бы быть возможностью, которую он ждал с момента своего ухода из M-Sport в августе 2021 года.