Стало известно, кто займет место погибшего гонщика Крэйга Брина

Финская газета пишет, что на прошлой неделе Сунинен в течение двух дней тестировал автомобиль Hyundai i20 N Rally1 в центральной Финляндии и произвел хорошее впечатление.

Поэтому, якобы, Hyundai приняла решение, что безвременно погибшего Крэйга Брина заменит именно Сунинен, который в этом году примет участие в трех гонках: ралли Эстония, ралли Финляндия и ралли Чили.

Хотя по данным Ilta-Sanomat, решение принято, контракт еще не подписан, а потому и сам Сунинен хранит молчание.

«Я ничего об этом не знаю и не могу ничего сказать, пока все не будет официально», - прокомментировал Сунинен.