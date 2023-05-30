Первый таллиннский спальник в образах и деталях: Мустамяэ в Русском музее

Цель выставки — показать район Мустамяэ глазами человека, привыкшего работать с символами, разрабатывать визуальный идентитет. Места, достопримечательности и связанные с ними образы — это то, что создает цельную и неповторимую картину района, который Дмитрий Маконнен предлагает увидеть через детали.

Фрагмент монтажа выставки в Русском музее Фото: личный архив

«Эта небольшая плакатная выставка - своего рода аперитив перед большой выставкой, посвященной Мустамяэ, - делится планами Маконнен. - Я вдохновился разными графическими образами. Памятником Красавице Мустамяэ или, например, тем, что все троллейбусы теперь ходят только сюда. Теперь это тоже часть района. Меня также вдохновляет будущее. Например, Махатма Ганди, памятник которому несколько лет уже хотят поставить напротив ТТУ, но до сих пор не поставили. В пространстве района много есть, что угадывать и подгадывать», - добавляет Маконнен.

Мустамяэ — первый спальный район Таллинна. Строительство Мустамяэ было опытным во всех отношениях. Оно стремилось к преумножению достоинств и преодолению недостатков при строительстве первых советских микрорайонов такого типа в Новых Черемушках (Москва) и на Охте (Ленинград-Петербург). Мустамяэ было своеобразным, приспособленным к местным условиям решением жилищной проблемы в столице республики.

Установка панелей для первого девятиэтажного многоквартирного дома в Мустамяэ, 20 марта 1968 года. Фото: A. Aastalu/Fotis/Rahvusarhiiv

Это должен был быть «город мечты», где в шаговой доступности располагалось все, что нужно для жизни: магазины, предприятия бытового обслуживания, учреждения культуры и досуга. Мустамяэ велик по площади, но между домами достаточно воздуха и зелени, а планировка внутри кварталов - свободная. Поэтому даже сегодня здесь хоть и помещается целый город, насчитывающий почти 70 тысяч человек, он отличается качеством жизни, например, от Ласнамяэ, где живет 120 тысяч. Кстати, именно с Ласнамяэ автор выставки начинал свой проект рифмованных надписей на футболках, уже полюбившийся жителям города.

Фрагмент выставочной афиши и ее автор в майке собственного дизайна, только что сколотивший полку для очередного книгообмена в Ласнамяэ. Фото: личный архив

Таллиннский дизайнер Дмитрий Маконнен состоит в Союзе эстонских дизайнеров и художников-графиков, в Международной ассоциации союза дизайнеров и Творческом союзе дизайнеров декоративно-прикладного искусства. Дмитрий успел пожить во всех районах Таллинна, но именно с Мустамяэ его связывают самые тесные узы и теплые воспоминания.