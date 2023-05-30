Первый таллиннский спальник в образах и деталях: Мустамяэ в Русском музее

31 мая в Таллиннском Русском музее (Пикк, 29а) откроется выставка дизайнера Дмитрия Маконнена «14 символов Мустамяэ», идущая по следам 60-летнего юбилея района и включенная в большой проект «Мустамяэ. Город мечты?».
Цель выставки — показать район Мустамяэ глазами человека, привыкшего работать с символами, разрабатывать визуальный идентитет. Места, достопримечательности и связанные с ними образы — это то, что создает цельную и неповторимую картину района, который Дмитрий Маконнен предлагает увидеть через детали.
«Эта небольшая плакатная выставка - своего рода аперитив перед большой выставкой, посвященной Мустамяэ, - делится планами Маконнен. - Я вдохновился разными графическими образами. Памятником Красавице Мустамяэ или, например, тем, что все троллейбусы теперь ходят только сюда. Теперь это тоже часть района. Меня также вдохновляет будущее. Например, Махатма Ганди, памятник которому несколько лет уже хотят поставить напротив ТТУ, но до сих пор не поставили. В пространстве района много есть, что угадывать и подгадывать», - добавляет Маконнен.
Мустамяэ — первый спальный район Таллинна. Строительство Мустамяэ было опытным во всех отношениях. Оно стремилось к преумножению достоинств и преодолению недостатков при строительстве первых советских микрорайонов такого типа в Новых Черемушках (Москва) и на Охте (Ленинград-Петербург). Мустамяэ было своеобразным, приспособленным к местным условиям решением жилищной проблемы в столице республики.
Это должен был быть «город мечты», где в шаговой доступности располагалось все, что нужно для жизни: магазины, предприятия бытового обслуживания, учреждения культуры и досуга. Мустамяэ велик по площади, но между домами достаточно воздуха и зелени, а планировка внутри кварталов - свободная. Поэтому даже сегодня здесь хоть и помещается целый город, насчитывающий почти 70 тысяч человек, он отличается качеством жизни, например, от Ласнамяэ, где живет 120 тысяч. Кстати, именно с Ласнамяэ автор выставки начинал свой проект рифмованных надписей на футболках, уже полюбившийся жителям города.
Таллиннский дизайнер Дмитрий Маконнен состоит в Союзе эстонских дизайнеров и художников-графиков, в Международной ассоциации союза дизайнеров и Творческом союзе дизайнеров декоративно-прикладного искусства. Дмитрий успел пожить во всех районах Таллинна, но именно с Мустамяэ его связывают самые тесные узы и теплые воспоминания.
Выставка продлится до 7 июля и сменится более масштабной экспозицией проекта «Мустамяэ - город мечты?».