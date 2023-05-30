Союз отелей и ресторанов: если НДС будет более 11%, турсектор с трудом это вынесет

По мнению Союза отелей и ресторанов, повышение отраслевого налога с оборота на два процентных пункта до 11% было бы оправданным; более высокую налоговую ставку сектор вынесет с трудом, пишет Rus.ERR.
В рамках пакета налоговых реформ коалиция планировала увеличить налог с оборота для гостиниц с 2025 года с 9% до 22%. Теперь правительство рассматривает возможность установления новой ставки налога с оборота между нынешними 9% и 22%.
В письме к правительству Союз отелей и ресторанов отметил, что восстановление после кризисов последних трех лет займет время и осложняется войной в Украине, которая сдерживает спрос.
Ставки налога с оборота для гостиниц в соседних странах варьируются от 9% до 12%, и, чтобы оставаться конкурентоспособными, союз считает, что в Эстонии они не должны быть выше.