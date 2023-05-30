Первые прогнозы: какой будет погода в Иванов день?

Метеорологический ресурс Gismeteo предлагает Эстонии на Иванов день солнце и 23 градуса тепла, а ночью – 16 градусов. Дождей быть не должно, обещает портал.

Американские сайты предсказывают на Иванов день более прохладную, но в то же время сухую погоду. По данным Wheather 25, в субботу, 24 июня, ожидается 21 градус тепла и в воскресенье, 25 июня, – 22 градуса тепла. Солнце может время от времени скрываться за тучами, а температура воздуха ночью опустится до 13 градусов.

Самый холодный Иванов день Эстонии прогнозирует сайт AccuWheather. Согласно этому прогнозу, погода будет сухой. Будет наблюдаться переменная облачность, но днем температура воздуха повысится лишь до 18 градусов, а ночью упадет до семи градусов.

Норвежский Freemeteo не предлагает прогноз на Иванов день, а предоставляет статистическую сводку за предыдущие годы, исходя из которой можно предположить, что в этом году дождь будет почти непрекращающимся и два дня будет прохладно.

Эстонские специалисты считают прогноз погоды, составленный почти на месяц вперед, скорее развлечением, чем чем-то серьезным. Синоптик Тайми Пальяк сказала, что прогноз погоды, составленный за несколько дней, уже содержит неточности. Эстония является ареной для многочисленных зон низкого давления, и погодные модели не могут точно предсказать их движение в течение длительного времени.