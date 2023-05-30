ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Скандал в многоквартирном доме: жильцу все равно, смогут ли спасатели или скорая помощь прийти на помощь соседям

Жителям многоквартирного дома приходится считаться с соседями, чтобы каждому было комфортно и безопасно. Но что делать, если не все соседи доброжелательны и законопослушны?

Велосипед, старая мебель или детская коляска могут стать опасным препятствием

«Подъезд с лестницами и площадками – это прежде всего путь эвакуации в случае пожара или другой опасности. Но один из наших соседей этого не понимает и держит в подъезде детскую коляску и самокаты». Автор письма уточняет, что речь идет об обычном панельном доме, в котором нет ни специального помещения для колясок и велосипедов. «Что делать, если кому-то из соседей понадобиться вызвать скорую помощь? Кто и как будет в таком случает освобождать проход для санитаров с носилками?»

Подъезды не являются продолжением квартир, а предназначены для безопасного выхода из здания в экстренных ситуациях.