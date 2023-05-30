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ЧТО ДЕЛАТЬ? ⟩ Скандал в многоквартирном доме: жильцу все равно, смогут ли спасатели или скорая помощь прийти на помощь соседям

rus.postimees.ee
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Подъезд не место для хранения вещей. Снимок иллюстративный.
Подъезд не место для хранения вещей. Снимок иллюстративный. Фото: Ragnar Peets / Tartu Postimees

В редакцию Postimees обратились взволнованные жители многоквартирного дома, которые не могут справиться с соседом, игнорирующим противопожарную безопасность. Как действовать, если одна семья ведет себя вопреки всем требованиям?

Жителям многоквартирного дома приходится считаться с соседями, чтобы каждому было комфортно и безопасно. Но что делать, если не все соседи доброжелательны и законопослушны? 

Велосипед, старая мебель или детская коляска могут стать опасным препятствием

«Подъезд с лестницами и площадками – это прежде всего путь эвакуации в случае пожара или другой опасности. Но один из наших соседей этого не понимает и держит в подъезде детскую коляску и самокаты». Автор письма уточняет, что речь идет об обычном панельном доме, в котором нет ни специального помещения для колясок и велосипедов. «Что делать, если кому-то из соседей понадобиться вызвать скорую помощь? Кто и как будет в таком случает освобождать проход для санитаров с носилками?»

Подъезды не являются продолжением квартир, а предназначены для безопасного выхода из здания в экстренных ситуациях.

Разумеется, пишет читатель, с проблемным соседом беседовали, объясняли и просили убрать свои вещи с лестничной площадки. Однако он отказывается от какого-либо сотрудничества с квартирным товариществом на том основании, что «там ничего не горит» и, если из Спасательного департамента приедут с проверкой, он сам заплатит штраф. «Кроме того, он достал старое объявление, свидетельствующее, что вещи всегда хранились на лестничной клетке… Это просто безумие. На безопасность он чихать хотел, таблички с требованиями соблюдать противопожарную безопасность игнорирует, все уговоры и просьбы остаются без внимания». Обеспокоенные жильцы дома обратились за помощью, так как самостоятельно ничего сделать больше не могут.

Совет дает эксперт отдела надзора за безопасностью Спасательного департамента Хейкки Раяло

«Во-первых, мы рекомендуем квартирному товариществу вновь поговорить с жильцом, который хранит вещи в подъезде, и объяснить сложившуюся ситуацию. Если это не поможет, можно сообщить в Спасательный департамент и вызвать инспектора с проверкой. Если удастся установить, кто является владельцем велосипедов или других вещей на лестничной клетке, нарушителя можно оштрафовать. Если собственника вещей установить не удастся, квартирному товариществу будет выдано предписание, а в случае его несоблюдения – выписан штраф, но в этом случае его будут обязаны платить все члены товарищества».

Поэтому Раяло советует людям думать об общей безопасности и решать проблемы самостоятельно.

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