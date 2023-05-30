Стало известно, когда могут отменить бесплатный общественный транспорт

Несмотря на то, что на коалиционных переговорах представители правящих партий признали, что содержание бесплатного общественного транспорта в его нынешнем виде не по силам государству, общественность до сих пор оставалась в неведении относительного того, когда в уездном общественном транспорте будет введена плата за проезд.

По словам регионального министра Мадиса Калласа, введение билетов на уездных линиях все еще находится на повестке дня, но в этом году этого точно не произойдет. «Мы активно работаем над подготовкой [изменений] , потому что по планам билеты могут быть введены на уездных линиях не ранее февраля 2024 года», – пояснил Каллас, в ведение которого был передан общественный транспорт после реорганизации работы министерств.

По словам министра, быстрое внедрение платного проезда не представляется возможным по техническим причинам. «Срок установлен на начало следующего года, поскольку переход на платный проезд требует технической подготовки со стороны операторов общественного транспорта», – пояснил он.

Поскольку в этом году государство не планирует получать дополнительный доход, взимая с пассажиров плату за проезд, большую дыру в бюджете Департамента транспорта не удалось бы залатать даже за счет несобранных денег. Если при составлении бюджета Департамент транспорта запланировал эксплуатационные расходы уездных автобусных маршрутов на уровне менее 60 миллионов евро, то уже к концу марта стало ясно, что договоры о новых маршрутах на уездных линиях и ​​инфляция поглотят почти 75 миллионов евро в этом году, т. е. ефицит превысит15 миллионов евро.

Поскольку дефицит большой, Департамент транспорта также не утверждает желаемые объемы линий уездных центров общественного транспорта, хотя потребность в этом очевидна, сетуют в центрах общественного транспорта. Каллас признает проблему. «Идет поиск решений для покрытия дефицита Департамента транспорта в этом году», – признал он.

В случае введения билета на уездных линиях, по предварительной оценке Департамента транспорта, это может принести дополнительный доход в размере около 13 миллионов евро в год.