Госсуд: для вождения мощного электросамоката потребуются водительские права

Спор, закончившийся в суде, начался с того, что 2 октября прошлого года в Таллинне мужчина передвигался на электросамокате Ultron, с заявленной производителем скоростью 95 км/ч и мощностью двигателя шесть киловатт.

В момент остановки водителя полицией скорость средства передвижения составляла примерно 40-50 км/ч. У водителя не было прав, а его транспортное средство не было зарегистрировано, поэтому полиция оштрафовала его на 500 евро.

Уездный суд отменил штраф, решив, в отличие от полиции, что данное средство передвижения не является мотоциклом. По мнению суда первой инстанции, Ultron вообще не является механическим транспортным средством, то есть это запрещенное для езды по проезжей части легкое средство передвижения.

Коллегия по уголовным делам Госсуда сегодня отменила решение уездного суда и оставила в силе штраф, наложенный полицией. Коллегия объяснила, что Ultron является механическим транспортным средством, для управления которым требуется водительские права.

Согласно закону, механическое транспортное средство - это транспортное средство, приводимое в движение двигателем. Механическим транспортным средством не считается оборудованное двигателем транспортное средство, предназначенное исключительно для применения лицами с ограниченными возможностями передвижения, а также велосипеды с электродвигателем, электрические самобалансирующиеся самокаты, мини-мопеды, самодвижущиеся роботы, велосипеды, трамваи и транспортные средства, конструктивная скорость которых составляет менее 6 км/ч. Однако транспортное средство с заявленной производителем скоростью более 25 км/ч или двигателем мощностью более одного киловатта не может считаться легким средством передвижения - ограничение по мощности не распространяется только на балансирные самокаты.