РЕЙН ТААГЕПЕРА ⟩ Никакой закон не угрожает моему мужскому началу

Значительно увеличить количество детей можно было бы только путем распространения понимания, что воспитание детей приносит удовлетворение, является самореализацией
Теперь законодательство начало учитывать, что существуют и те, кто не чувствует себя попадающим под определение той или иной касты. Это усложняет ситуацию. Попытки, предпринятые до сих пор, не решили всех проблем. Насколько хорошо с этим справятся предложения нынешнего правительства, станет ясно только в процессе их реализации. В любом случае, не обуславливающую нежизнеспособно низкую численность детей не изменят: этому свидетельствует опыт других стран. Значительно увеличить количество детей можно было бы только путем распространения понимания, что воспитание детей приносит удовлетворение, является самореализацией.
Что поменяли бы предложения, выдвинутые правительством, в случае мужчины вроде меня, с так называемым обычным образом жизни? Кажется, я нахожусь под угрозой [вымирания], потому что у таких, как я, появились защитники. Если определить супружество как гендерно нейтральное, то, оглядываясь назад, гендерно нейтральным станет и мой собственный брак. С тем же успехом, как если бы я никогда не был женат на женщине. Это лишило бы мою жизнь чего-то очень важного. Лишило бы меня одной из основ самоопределения, самоопределения как мужчины.
Если бы мое самоопределение зависело от пунктика в законе, оно было бы очень слабым. С точки зрения биологии и физиологии, мое самоопределение гораздо более примитивно: я мечтаю о женщине и только о женщине. Новый закон же не запрещает мне этого. Если у кого-то другого это гетеросексуальное влечение выражено меньше, чем ему бы хотелось, для него было бы эффективнее лично обратиться за медицинской помощью - законодательства недостаточно. Он также может смириться, приняв тот факт, что вполне допустимо не вписываться в рамки одной или другой привычной касты.