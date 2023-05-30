РЕЙН ТААГЕПЕРА ⟩ Никакой закон не угрожает моему мужскому началу

В Эстонии реальность такова, что половина всех детей рождается и растет вне брака, заключенного между мужчиной и женщиной. Существуют гражданский брак и другие формы сожительства. Есть люди, которые не вписываются в четко определенные рамки двух каст: «женщины» и «мужчины». Я принимаю это к сведению. Я должен принимать это к сведению, если хочу жить в реальном, а не воображаемом мире. Я должен признать, что у ребенка может быть благоприятная среда даже без брака между мужчиной и женщиной. И наоборот: отсутствовать в случае брака между мужчиной и женщиной. Закон тоже должен регулировать действительность. Там «супружество» не должно означать ничего иного, чем то, что оно буквально означает: союз с целью создания семьи.

То, чего другие люди хотят, и то, что они делают, находясь наедине, не должно меня беспокоить. До определенного момента. Но мне до сих пор не по себе, когда слово «брак» употребляется в отношении двух женщин или двух мужчин, потому что такого рода союза не было в моем детстве. Или так казалось. Не могло быть. Была мнимая действительность и реальная действительность. Я привык к такой картине мира, в которой люди относят себя к одной из двух каст, и ничего промежуточного или находящегося по ту сторону их определения не существует. Так проще, и это соответствует влечению, которое испытываю я сам. В конце концов, со времен детского сада меня скорее привлекали красивые девочки, а не красивые мальчики. И законы не шли вразрез с этой картиной.