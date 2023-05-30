В Нарве открыта памятная доска первому в Эстонии бетонному строению

Первым в Эстонии бетонным строением является построенный в 1822-29 годы старый Нарвский мост, который получил имя Императора Николая I. В 1822 году французский военный инженер, полковник Антуан Рокур де Шарлевир произвел из богатого глиной известняка из окрестностей Нарвы первый в Эстонии цемент, и из него уже был произведен бетон, из которого была отлита подводная часть опор Нарвского моста. Надводная часть шоссейного моста между Нарвой и Ивангородом была построена из древесины.

Таким образом, с начала производства цемента и бетона в Эстонии и России прошло уже 200 лет. О первом в Эстонии бетонном строении подробно написал историк Уно Трумм.

Фото: Ээрик Рийкоя

«Начало использования цемента и бетона 200 лет назад открыло новую эпоху в развитии общества, - сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма. - Сегодня мы видим, что без бетона очень сложно представить современное общество, даже можно сказать невозможно».

Мост Императора Николая I был снесен в 1959 году, открыв дорогу нынешнему мосту Дружбы. Остатки опоры старого моста через Нарову по-прежнему виднеются из воды. Именно напротив них, в 50 метрах от моста Дружбы вверх по течению, на Нарвском речном променаде и была установлена посвященная первому в Эстонии бетонному строению памятная доска.

Автор дизайна памятной доски – Эрик Рийкоя, творческий руководитель коммуникационного бюро In Nomine, реализация бетонной части - NOBE (Nordecon Betoon OÜ), металлическая пластина – Metallfoto OÜ.