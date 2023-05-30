Видео ⟩ В Риге из парка убрали памятник Пушкину

Šodien ir vēl viena vēsturiska diena. Rīgā novācām nelegāli uzstādīto Puškina pieminekli. 🇱🇻 pic.twitter.com/yV9cLHbslD — Linda Ozola (@OzolaLV) May 30, 2023

«Сегодня еще один исторический день. В Риге убрали нелегально установленный памятник Пушкину», - написала в Twitter вице-мэр Риги Линда Озола.

Рижское агентство памятников 30 мая переместило на склад памятник поэту Александру Пушкину в парке Кронвальда, чтобы впоследствии передать его во владение музею Союза художников Латвии, с которым достигнуто концептуальное соглашение о хранении скульптуры и дальнейшей выставке.

Такое решение принято, так как в 2009 году как Совет по сохранению и развитию исторического центра Риги, так и Государственная инспекция по охране памятников культуры Латвии не согласовали размещение памятника в парке Кронвальда, предлагая выбрать альтернативные места.

В итоге памятник был установлен и до сих пор находился не в соответствии с нормативными актами. Одновременно с 3 марта 2023 года Совет по памятникам Рижской думы выразил рекомендательную поддержку для перемещения памятника на более подходящий место.

В управление Союза художников Латвии памятник передадут после заключения формального соглашения.

Напомним, что перенос памятника Пушкину долгое время обсуждался в Рижской думе и соответствующих комиссиях.

3 марта Совет по памятникам Рижской думы поддержал демонтаж или перенос шести памятников, связав их с прославлением советского времени. Среди этих монументов был и памятник Пушкину в парке Кронвальда.

На это отреагировал мэр Риги Мартиньш Стакис, заявив, что «у Рижского самоуправления сейчас есть более важные задачи, чем борьба с памятниками».

При этом 12 марта около 200 человек собрались на организованный Русским союзом Латвии пикет против сноса памятника русскому писателю Александру Пушкину.

С тех пор памятник Пушкину неоднократно подвергался атакам вандалов: ему на голову надевали мусорный мешок или раскрашивали в цвета латвийского флага.