Фото и видео ⟩ Пярнуский пассажирский терминал Rail Baltica получил разрешение на строительство

Пярнуская городская управа выдала разрешение на строительство здания терминала Rail Baltica (RB), автостоянки и подъездной дороги.
По сообщению городских властей, разрешение на строительство здания терминала и автостоянки также включает в себя строительство систем водоснабжения, канализации и дождевой канализации, коммуникаций и электроснабжения, а также благоустройство территории, обслуживающей здания. Разрешения на дорожное строительство были выданы для строительства проезжей части на участках по улице Терминали, тротуара на участках по улицам Терминали и Папинийду и проезжей части на участках по улицам Лийви-теэ и Папинийду.
Перед началом строительных работ должно вступить в силу решение о передаче прав на строительство в пользу OÜ Rail Baltic Estonia.
Мэр Пярну Ромек Козенкраниус сообщил в пресс-релизе, что в этом году уже началось строительство подъездной дороги к пассажирскому терминалу, а к концу года будет завершена детальная планировка нового Пярнуского грузового терминала в районе улицы Нийду.
«Мы сделаем все возможное, чтобы строительные работы Rail Baltic шли гладко и самое позднее к концу этого десятилетия у Пярну появилось высокоскоростное железнодорожное сообщение с Таллинном и другими европейскими столицами», – сказал мэр.
По словам Анвара Салометса, председателя правления Rail Baltic Estonia, отвечающего за развитие эстонской части проекта, строительство Пярнуского терминала готовилось давно, и выдача разрешения на строительство позволит объявить тендер на строительство в 2024 году. Стоимость строительства терминала и сопутствующей инфраструктуры оценивается в 45 миллионов евро.
Здание терминала спроектировано над железной дорогой и платформами ожидания и соединено галереями, обеспечивающими пассажирам не только обзор, но и комфорт в непогоду. Были решены классические потребности использования терминала, такие как залы ожидания, кассы и общественное питание. В терминале запланирован зал ожидания на 90 мест, а также кафе, информационные пункты и другие помещения, необходимые для обслуживания пассажиров. Дороги, площади и озеленение в районе терминала занимают в среднем шесть гектаров земли.
На территории пассажирского терминала также могут разместиться автобусные остановки, места для велосипедов и такси, а также автостоянка на 150 автомобилей. Также точки зарядки для электромобилей и развязки для персональных легких транспортных средств.
Международный пассажирский терминал Rail Baltica будет расположен примерно в четырех километрах от центра Пярну в Папинийду, на участке между трассой Via Baltica и рекой Пярну. Архитектурная концепция терминала была раскрыта на международном конкурсе, на который была представлена 31 работа.
Победителем конкурса стал концептуальный проект «Water Strider» (водомерка - англ.), авторами которого выступили Индрек Аллманн, Яан Ягомяги, Гуннар Куруск, Танно Таммессон и Холден Видес из архитектурного бюро Pluss, которое также выполняет проектные работы.