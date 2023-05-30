Фото и видео ⟩ Пярнуский пассажирский терминал Rail Baltica получил разрешение на строительство

По сообщению городских властей, разрешение на строительство здания терминала и автостоянки также включает в себя строительство систем водоснабжения, канализации и дождевой канализации, коммуникаций и электроснабжения, а также благоустройство территории, обслуживающей здания. Разрешения на дорожное строительство были выданы для строительства проезжей части на участках по улице Терминали, тротуара на участках по улицам Терминали и Папинийду и проезжей части на участках по улицам Лийви-теэ и Папинийду.

Перед началом строительных работ должно вступить в силу решение о передаче прав на строительство в пользу OÜ Rail Baltic Estonia.

Мэр Пярну Ромек Козенкраниус сообщил в пресс-релизе, что в этом году уже началось строительство подъездной дороги к пассажирскому терминалу, а к концу года будет завершена детальная планировка нового Пярнуского грузового терминала в районе улицы Нийду.

«Мы сделаем все возможное, чтобы строительные работы Rail Baltic шли гладко и самое позднее к концу этого десятилетия у Пярну появилось высокоскоростное железнодорожное сообщение с Таллинном и другими европейскими столицами», – сказал мэр.

По словам Анвара Салометса, председателя правления Rail Baltic Estonia, отвечающего за развитие эстонской части проекта, строительство Пярнуского терминала готовилось давно, и выдача разрешения на строительство позволит объявить тендер на строительство в 2024 году. Стоимость строительства терминала и сопутствующей инфраструктуры оценивается в 45 миллионов евро.