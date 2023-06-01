Смотрите, какими телефонами пользовались жители Эстонии на заре эры сотовой связи

Сегодня это сложно представить, но еще 30 лет назад мало кто мог себе позволить мобильный телефон. С другой стороны, за это время успело вырасти почти два поколения, которые уже просто не в курсе, каково это: выйти из дома без смартфона.
Сегодня эстонская сотовая связь отмечает очередную годовщину: 1 июня 1991 года Эстонско-Финско-Шведским совместным предприятием Eesti Mobiiltelefon (EMT) была запущена первая мобильная сеть. В те далекие времена сеть работать в стандарте связи 1G, что уже очень сложно осознать, а позволить себе покупку мобильного телефона могли буквально единицы. И это тоже уже «дела давно минувших дней».