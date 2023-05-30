Вот это цифра! В среду резко упадет цена на электроэнергию

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в Эстонии в среду по сравнению со вторником упадет на 53,3 процента до 25,94 евро за мегаватт-час.

Дороже всего - 119,03 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в среду вечером с 20 до 21 часа, а самой низкой с 4 до 5 часов утра, когда она упадет до отрицательного значения в -4,13 евро за мегаватт-час.