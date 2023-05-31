ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Испанию захлестнуло «синее цунами»: объявлены внеочередные всеобщие выборы

Ультраправые - наиболее вероятный коалиционный партнер

Ультраправая национально-консервативная партия «Голос» (исп. VOX) также значительно укрепила свои позиции во всех региональных парламентах, набрав в сумме 1,5 млн или 7% от всех голосов, и заняв более 1700 мест в муниципальных собраниях по Испании. Наиболее вероятно, что это поспособствует формированию ряда коалиций с вышеупомянутой Народной партией в шести регионах, таких, например, как Валенсия или Арагон, а также в нескольких крупных городах, например, Севилье и Сарагосе. Успешное сотрудничество Народной партии и «Голоса» станет залогом полноценного правого разворота в большей части Испании.

Настолько крупный и последовательный успех кандидатов от правых партий, вероятно, говорит о глубоком сдвиге общественного мнения в Испании. Можно предположить, что испанские избиратели в целом поддержали переход к более неолиберальной экономической политике «малого государства» и слабо отозвались на призывы левых к повышению социальных расходов и защите окружающей среды. Несмотря на то, что «Народная партия» принадлежит к тому же политическому направлению, что и эстонское «Отечество», испанские консерваторы не поднимали вопрос об уже действующем в стране равенстве браков.

Поражение на местных выборах лишило правительство мандата

На следующий после выборов день председатель правительства и лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных всеобщих выборов 23 июля 2023 года, уведомив об этом короля Фелипе VI. Партия Педро Санчеса значительно сдала свои позиции и получила 28,11% голосов по всей Испании, что почти на 800 тысяч голосов меньше, чем у вырвавшейся вперед Народной партии. Так, за социалистами остаются посты президентов всего в трех провинциях: Кастилья Ла Манча, Астуриас и Наварра.