ВЛАДИСЛАВ ВЕЛИЖАНИН ⟩ Испанию захлестнуло «синее цунами»: объявлены внеочередные всеобщие выборы

Результаты состоявшихся в Испании региональных выборов показали заметный разворот в общественном мнении в сторону неолиберальной экономической политики и, напротив, охлаждение граждан Испании к левой повестке в виде обещаний повышения социальных расходов и увеличения финансирования защиты окружающей среды, пишет гражданский журналист Владислав Велижанин.
В прошедшее воскресенье, 28 мая, в Испании состоялись муниципальные и региональные выборы. Уверенным победителем практически по всей стране стала Народная партия (исп. Partido Popular). Председатель правительства Испании Педро Санчес, правящая партия которого, напротив, потерпела ряд поражений, объявил в ответ о проведении досрочных выборов.
Триумф «народников» окрасил карту Испании в синий
Консерваторам из Народной партии удалось получить мандат на формирование правительства не только в традиционных для них Мадриде, Андалусии и Мурсии, но и перенять первенство в таких провинциях, как Валенсия, Балеарские острова, Арагон и Экстремадура. На муниципальном уровне кандидаты от «народников» получили большинство в семи из десяти крупнейших городов Испании. Таким образом, карта Испании окрасилась преимущественно в синие цвета Народной партии, как будто бы ее захлестнуло синее цунами. Лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо назвал это открытием нового политического цикла в Испании.
Одним из главных героев этих выборов стала президент провинции Мадрид Изабель Аюсо, иногда называемая в СМИ испанским Трампом. По итогам подсчета голосов Аюсо была переизбрана и получила мандат на единоличное управление столичным регионом вместе с мэром города Хосе Луисом Мартинесом-Альмейдой, в то время как в остальных регионах Народной партии потребуется коалиционный партнер. Всего Народная партия набрала 31,53% голосов по всей стране при общей явке в 63,9%. Слабее всего «народники» выступили в Каталонии и Стране Басков, где победили местные регионально-национальные партии.
Ультраправые - наиболее вероятный коалиционный партнер
Ультраправая национально-консервативная партия «Голос» (исп. VOX) также значительно укрепила свои позиции во всех региональных парламентах, набрав в сумме 1,5 млн или 7% от всех голосов, и заняв более 1700 мест в муниципальных собраниях по Испании. Наиболее вероятно, что это поспособствует формированию ряда коалиций с вышеупомянутой Народной партией в шести регионах, таких, например, как Валенсия или Арагон, а также в нескольких крупных городах, например, Севилье и Сарагосе. Успешное сотрудничество Народной партии и «Голоса» станет залогом полноценного правого разворота в большей части Испании.
Настолько крупный и последовательный успех кандидатов от правых партий, вероятно, говорит о глубоком сдвиге общественного мнения в Испании. Можно предположить, что испанские избиратели в целом поддержали переход к более неолиберальной экономической политике «малого государства» и слабо отозвались на призывы левых к повышению социальных расходов и защите окружающей среды. Несмотря на то, что «Народная партия» принадлежит к тому же политическому направлению, что и эстонское «Отечество», испанские консерваторы не поднимали вопрос об уже действующем в стране равенстве браков.
Поражение на местных выборах лишило правительство мандата
На следующий после выборов день председатель правительства и лидер Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принял решение о роспуске парламента и проведении досрочных всеобщих выборов 23 июля 2023 года, уведомив об этом короля Фелипе VI. Партия Педро Санчеса значительно сдала свои позиции и получила 28,11% голосов по всей Испании, что почти на 800 тысяч голосов меньше, чем у вырвавшейся вперед Народной партии. Так, за социалистами остаются посты президентов всего в трех провинциях: Кастилья Ла Манча, Астуриас и Наварра.
Из заявления Педро Санчеса можно понять, что роспуск парламента и досрочные выборы являются реакцией на результат выборов: «как глава правительства, а также как генеральный секретарь Социалистической партии, я принимаю личную ответственность за результаты и считаю необходимым в ответ отдать наш демократический мандат воле народа», - сказал председатель правительства. Остается несколько месяцев, прежде чем станет ясно, удастся ли ИСРП мобилизовать таким образом своих избирателей, или победная поступь правоконсервативных партий продолжится, и следующее правительство будет также формироваться коалицией консерваторов из Народной партии и ультраправых из «Голоса».