Не теряет актуальности тема с потенциальным вотумом недоверия мэру города Нарвы Катри Райк. О намерении собрать необходимое количество голосов и отстранить Райк от должности мэра сообщил депутат Нарвского горсобрания Вадим Орлов. Мы узнали, что думают об очередном кризисе власти другие члены горсобрания.
«Это - публичная порка за нелояльность»: депутаты Нарвского горсобрания о вотуме недоверия Катри Райк
«Проблемы необходимо решать, и отставка мэра или выражение ей вотума недоверия делу не помогут», - заявил член партии Eesti 200 Денис Ларченко. «Будет просто очередной переворот власти и очередной “договорняк”, который обязательно будет компромиссным. Вопрос только в том, кто войдет в возможную новую правящую коалицию и будет ли это маленькой победой Орлова или же коалицию создаст кто-то другой», - добавил он.
С ним согласен и покинувший фракцию Narva Tulevik Антон Праткунас, который считает, что возможная отставка Катри Райк не решит нарвских проблем, а только добавит. «Это будет шаг назад в развитии города. Из-за кризиса власти и частых перестановок наш город теряет доверие и привлекательность со стороны инвесторов. Недальновидно и глупо пытаться убрать "неугодного" для кого-то мэра, просто из-за каких-то личных амбиций, обид или ради сохранения своего рабочего места», - отметил Праткунас, подчеркнув, что он искренне надеется, что до отставки мэра дело не дойдет.
Сам Антон покинул фракцию Narva Tulevik потому, что уверен: абсолютно неправильно оставаться во фракции, члены которой хотят снять своего же мэра. «Тяжело работать, когда у многих есть свои обиды, претензии и требования», - пояснил он.
Не одобрила сбор голосов за отставку мэра и бывший член фракции Narva Tulevik Яна Кондрашова. «Еще не утвержден дополнительный бюджет, а это значит, что вотум недоверия сильно затормозит процесс его принятия, что повлечет за собой откладывание проведения госпоставок, важных строительных работ, повышения зарплат социальным работникам и создаст еще массу проблем и неудобств для обычных горожан», - поделилась мыслями Кондрашова.
Также мы обратились за комментарием к другому бывшему члену Narva Tulevik Сергею Горлачу, который оказался немногословен, но отметил, что выражение вотума недоверия Катри Райк он считает целесообразным. «Это все один долгоиграющий кризис. Причина: отсутствие опыта управления и понимания того, как это - управлять городским собранием и городской управой», - заявил Горлач.
Для того, чтобы понять, является ли сбор подписей личной «вендеттой» Орлова или оправданным действием в ответ на «некомпетентность» Катри Райк, Горлач посоветовал нам обратиться напрямую к Орлову. Однако Орлов комментарии давать отказался.
Напоминаем, что ранее Орлов заявил, что выразить вотум недоверия необходимо потому, что Катри Райк плохо справляется со своими обязанностями мэра и не является хорошим руководителям для города Нарвы. Но некоторые члены горсобрания обратили внимание на то, что сбор подписей Орлов начал после того, как Катри Райк отправила требования подтвердить категорию С1 членам партии Narva Tulevik Елене Каврус и Елизавете Чертовой. Напоминаем, что с 1 августа все директора учебных заведений должны иметь категорию С1 по эстонскому языку.
«Родственные связи, как по мне, не должны становиться причинами вотума недоверия кому-либо, особенно с целью осуществить переворот в то время, когда это совсем не нужно городу. Лето - это то время, когда производятся основные работы в сфере городского хозяйства, а вотум недоверия мэру и смена состава управы серьезно затормозит этот процесс», - сказала Яна Кондрашова.
Говоря о родственных связях, Яна, очевидно, имеет ввиду тот факт, что Елена Каврус приходится сестрой Вадиму Орлову (прим.ред).
«До этого требования обстановка была значительна спокойнее и даже присутствовала доля оптимизма, поэтому я считаю, что возможный вотум недоверия является скорее таким ультимативным поведением, с целью защиты интересов определенных депутатов. Этакая публичная порка за “нелояльность”, - добавил Ларченко.
На данный момент точно не известно, сколько голосов удалось собрать Орлову в поддержку вотума недоверия, хотя сам он ранее заявил, что необходимое количество у него уже есть. Но пока одни депутаты надеются на снятие мэра с должности, другие уверены в том, что Катри такого не заслужила.
«Далеко не каждый человек, а тем более городской чиновник, может посвящать себя работе 24/7, поэтому считаю, что наш город наконец-то получил достойного мэра. Очень странно, когда вотум недоверия выдвигают те, кто шли в одной команде с Катри под девизом "Катри в мэры" и благодаря ей прошли в городского собрание. Видимо правильно говорят, что политика- грязное дело и тебя в любой момент могут предать свои же», - добавил Праткунас.
Следующее заседание горсобрания состоится 15 июня, остается надеяться, что к этому времени ситуация как-то прояснится, а события не примут пугающий оборот.