«Это - публичная порка за нелояльность»: депутаты Нарвского горсобрания о вотуме недоверия Катри Райк

«Проблемы необходимо решать, и отставка мэра или выражение ей вотума недоверия делу не помогут», - заявил член партии Eesti 200 Денис Ларченко. «Будет просто очередной переворот власти и очередной “договорняк”, который обязательно будет компромиссным. Вопрос только в том, кто войдет в возможную новую правящую коалицию и будет ли это маленькой победой Орлова или же коалицию создаст кто-то другой», - добавил он.

С ним согласен и покинувший фракцию Narva Tulevik Антон Праткунас, который считает, что возможная отставка Катри Райк не решит нарвских проблем, а только добавит. «Это будет шаг назад в развитии города. Из-за кризиса власти и частых перестановок наш город теряет доверие и привлекательность со стороны инвесторов. Недальновидно и глупо пытаться убрать "неугодного" для кого-то мэра, просто из-за каких-то личных амбиций, обид или ради сохранения своего рабочего места», - отметил Праткунас, подчеркнув, что он искренне надеется, что до отставки мэра дело не дойдет.

Сам Антон покинул фракцию Narva Tulevik потому, что уверен: абсолютно неправильно оставаться во фракции, члены которой хотят снять своего же мэра. «Тяжело работать, когда у многих есть свои обиды, претензии и требования», - пояснил он.