Инцидент в Ласнамяэ ⟩ «Предотвратил худшее»: полицейские поблагодарили смелого человека за добрый поступок

Вечером в субботу, 27 мая, в Центр тревоги поступило сообщение, что у стены парковочного дома на улице Раадику в Таллинне возник пожар. Как сообщают в Пыхьяской префектуре, Айгар, который ехал на своем тракторе с работы домой, заметил пламя и, не сомневаясь ни минуты, поспешил на тракторе к месту происшествия, чтобы потушить пожар. «Спасибо, Айгар, что вы заметили пожар и не проехали мимо. Ваш поступок предотвратил худшее», - заявили в полиции.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Пирко Пярила говорит, что прошедшая неделя в зоне ответственности Пыхьяской префектуры была очень сложной: произошло несколько крупных пожаров и тяжелых ДТП, в которых, к сожалению, погибли несколько человек.

«На фоне этих печальных событий, думаю, что добрый поступок Айгара заслуживает большой благодарности. Я встретился с ним сегодня (29 мая - прим.ред.), крепко пожал ему руку за то, что он сделал, и вручил ему небольшой сувенир в знак благодарности. Его поступок привнес положительные эмоции в очень тяжелую неделю», - сказала Пярила.