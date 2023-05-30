Члены комиссии по иностранным делам Рийгикогу сегодня поддержали предложение о создании международного специального трибунала для расследования и наказания виновных в преступлении агрессии против Украины со стороны Российской Федерации.
Михкельсон: создание и запуск специального трибунала может стать приоритетом внешней политики Эстонии
По словам председателя комиссии по иностранным делам Марко Михкельсона (Партия реформ), долг международного сообщества - привлечь к ответственности планировщиков, исполнителей и разжигателей преступлений против Украины.
«Политическое и военное руководство Российской Федерации, ее вооруженные силы, разведка и службы безопасности совершили самые серьезные международные преступления против украинского народа, за которые они должны нести полную персональную ответственность. С этой целью должен быть создан международный специальный трибунал под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН, а его создание и запуск должны стать приоритетом внешнеполитической деятельности Эстонии», - сказал он.
По словам Михкельсона, представители всех фракций Рийгикогу хотят подготовить проект заявления и представить его на процедуру на следующей неделе, чтобы он был принят до конца весенней сессии.
Проект заявления может быть представлен не менее чем одной пятой частью состава Рийгикогу, то есть не менее чем 21 депутатом.
С начала прошлого года Рийгикогу сделал шесть заявлений и одно обращение с осуждением действий России и выражением поддержки Украине. Совсем недавно, 17 мая, Рийгикогу принял заявление 95 депутатов в поддержку желания Украины вступить в НАТО.