Смотрите, как Тянак дает жару на тестовых заездах на Сардинии

Команда M-Sport стала единственной, кто вообще провел испытательные заезды на Сардинии. Причиной тому стал новый регламент гонок WRC, который внедрили в этом сезоне – у каждой команды, несмотря на количество гонщиков, имеется лишь 21 официальный испытательный день. И если команды Toyota и Hyundai вынуждены эти дни экономить из-за больших составов команд, то М-Sport имеет преимущество, поскольку в команде лишь два основных гонщика: Отть Тянак и Пьер-Луи Лубе.