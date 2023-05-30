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Смотрите, как Тянак дает жару на тестовых заездах на Сардинии

rus.postimees.ee
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Отть Тянак и Мартин Ярвеоя, ралли в Португалии.
Отть Тянак и Мартин Ярвеоя, ралли в Португалии. Фото: Nikos Katikis/Dppi

Раллийная команда M-Sport на прошлой неделе находилась на Сардинии, чтобы провести испытательные заезды накануне стартующего на этих выходных этапа чемпионата мира. Разумеется, машину испытал и Отть Тянак.

Команда M-Sport стала единственной, кто вообще провел испытательные заезды на Сардинии. Причиной тому стал новый регламент гонок WRC, который внедрили в этом сезоне – у каждой команды, несмотря на количество гонщиков, имеется лишь 21 официальный испытательный день. И если команды Toyota и Hyundai вынуждены эти дни экономить из-за больших составов команд, то М-Sport имеет преимущество, поскольку в команде лишь два основных гонщика: Отть Тянак и Пьер-Луи Лубе.

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