В продуктовых магазинах Эстонии торговцы увеличили наценку

Оя выбрал из статистики наценок то, с чем мы часто сталкиваемся, т. е. крупные продуктовые магазины (или, говоря более официальным языком: розничные продажи в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия).

«По графику видно, что с годами наценка увеличилась. В прошлом году на самом деле она даже уменьшилась, но в конце прошлого года снова увеличилась и сейчас намного выше, чем в докоронавирусный период», - говорится в посте Оя.