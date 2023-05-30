В продуктовых магазинах Эстонии торговцы увеличили наценку

Если в прошлом году наценка магазинов снизилась, с конца прошлого года она снова начала расти и сейчас намного выше, чем в докоронавирусный период, пишет в Facebook экономист Банка Эстонии Каспар Оя.
Оя выбрал из статистики наценок то, с чем мы часто сталкиваемся, т. е. крупные продуктовые магазины (или, говоря более официальным языком: розничные продажи в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия).
«По графику видно, что с годами наценка увеличилась. В прошлом году на самом деле она даже уменьшилась, но в конце прошлого года снова увеличилась и сейчас намного выше, чем в докоронавирусный период», - говорится в посте Оя.