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В продуктовых магазинах Эстонии торговцы увеличили наценку

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Продуктовый магазин. Фото иллюстративное.
Продуктовый магазин. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

Если в прошлом году наценка магазинов снизилась, с конца прошлого года она снова начала расти и сейчас намного выше, чем в докоронавирусный период, пишет в Facebook экономист Банка Эстонии Каспар Оя.

Оя выбрал из статистики наценок то, с чем мы часто сталкиваемся, т. е. крупные продуктовые магазины (или, говоря более официальным языком: розничные продажи в неспециализированных магазинах, где преобладают продукты питания, напитки и табачные изделия).

«По графику видно, что с годами наценка увеличилась. В прошлом году на самом деле она даже уменьшилась, но в конце прошлого года снова увеличилась и сейчас намного выше, чем в докоронавирусный период», - говорится в посте Оя.

Фото: Kuvatõmmis.
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