«На частоте Sorainen»: нюансы покупки жилья в Эстонии и роль маклера в сделке

В первом выпуске второго сезона адвокат в сфере недвижимости и строительства Элина Мизерова и аттестованный маклер Марина Ходус говорят обо всех аспектах приобретения недвижимости.

Выбор недвижимости – это одно из самых значимых решений, которые мы принимаем в жизни. Это не только инвестиция, но и место, где мы создаем свой дом, строим семью и проживаем большую часть нашей жизни. Рынок недвижимости постоянно меняется, и с каждым годом выбор становится все более сложным. На сегодняшний день существует множество сайтов по продаже недвижимости, предлагающих достаточно большой выбор и при просмотре всего перечня предложений возникает множество вопросов.

Агент по недвижимости, часто называемый маклером, играет ключевую роль в процессе выбора недвижимости. Маклеры – настоящие эксперты, обладающие всесторонними знаниями о недвижимости, строительстве и юридических аспектах. Опытный специалист в этой области Марина Ходус отмечает, что маклер является своего рода дипломатом и психологом, способным прекрасно понимать, каким образом предлагать и продавать недвижимость клиентам.