«На частоте Sorainen» – это созданная в сотрудничестве с Rus.Postimees серия подкастов, которую ведут эксперты из адвокатского бюро Sorainen в Эстонии.
«На частоте Sorainen»: нюансы покупки жилья в Эстонии и роль маклера в сделке
В первом выпуске второго сезона адвокат в сфере недвижимости и строительства Элина Мизерова и аттестованный маклер Марина Ходус говорят обо всех аспектах приобретения недвижимости.
Выбор недвижимости – это одно из самых значимых решений, которые мы принимаем в жизни. Это не только инвестиция, но и место, где мы создаем свой дом, строим семью и проживаем большую часть нашей жизни. Рынок недвижимости постоянно меняется, и с каждым годом выбор становится все более сложным. На сегодняшний день существует множество сайтов по продаже недвижимости, предлагающих достаточно большой выбор и при просмотре всего перечня предложений возникает множество вопросов.
Агент по недвижимости, часто называемый маклером, играет ключевую роль в процессе выбора недвижимости. Маклеры – настоящие эксперты, обладающие всесторонними знаниями о недвижимости, строительстве и юридических аспектах. Опытный специалист в этой области Марина Ходус отмечает, что маклер является своего рода дипломатом и психологом, способным прекрасно понимать, каким образом предлагать и продавать недвижимость клиентам.
Стоит отметить, что рынок маклерских услуг не урегулирован: любое лицо может стать маклером. Проверить, является ли человек маклером, можно в списке эстонской палаты маклеров по недвижимости. Если он присутствует в списке, к нему применимы этические стандарты и иные обязательства, свойственные маклерам. Не забывайте также проверять информацию на геопортале Земельного департамента, на котором представлены картографические приложения. Крепостная книга также является ценным источником, в котором содержится все все самое важное о недвижимости.
Кроме того, наши гости поделились своим опытом, который поможет вам избежать распространенных ошибок при выборе недвижимости.
Гости дали пять советов людям, которые рассматривают возможность покупки недвижимости
1. Если вы только начинаете искать жилье, обязательно оцените свои финансовые возможности в банке.
2. Заключайте договоры исключительно в письменной форме.
3. Проверяйте сами, что вы приобретаете, или обратитесь за помощью к экспертам.
4. Тщательно изучайте проект договора, который вам предоставит нотариус: какие условия сделки, что именно вы приобретаете и каким стандартам должно соответствовать жилье.
5. Обратитесь к профессионалам, если хотите быть уверенными в результатах сделки с недвижимостью.
Также в подкасте обсудили
- Как правильно подходить к процессу покупки недвижимости, какие шаги нужно предпринимать и какие документы собирать?
- Как убедиться, что ты не купишь кота в мешке: недвижимость с ограниченными вещными правами?
- Какие действия необходимо предпринять в случае возникновения споров с продавцом недвижимости?
Таким образом, основной вывод, который был сделан в ходе обсуждения, заключается в необходимости иметь ясное представление о желаемом недвижимом имуществе. Важно помнить, что здравый выбор поможет избежать неприятностей, а при возникновении вопросов не стоит опасаться их задать, поскольку в процессе приобретения недвижимости все вопросы являются оправданными.
Будьте бдительны, не торопитесь с выбором недвижимости!
Материал подготовлен в сотрудничестве с порталом Rus.Postimees. Вы также можете прослушать полную аудио-версию.