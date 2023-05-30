Решено: минимальная зарплата совершит небывалый скачок

В соглашении доброй воли установлено, что минимальная заработная плата будет повышаться поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году 50% от средней заработной платы.

Принято решение, что точный уровень минимальной заработной платы будет согласовываться социальными партнерами каждую осень на основе последнего имеющегося прогноза Банка Эстонии. Достигнутое соглашение будет одобрено правительством республики.

По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Риисало, важно, что соглашение о постепенном повышении минимальной заработной платы достигнуто в сотрудничестве между социальными партнерами рынка труда.

«Я рад, что социальные партнеры достигли компромисса по темпам повышения минимальной заработной платы. Они смогли договориться и об условиях, что позволяет предположить, что такой темп роста будет посильным для работодателей и в большей степени поможет работникам с низкими доходами, а также будет способствовать сокращению разрыва в оплате труда, поскольку минимальная заработная плата начнет расти быстрее, чем средняя», - сказал министр.

Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан Хендрик Тоомель выразил удовлетворение содержанием рамочного соглашения, поскольку оно обещает, что в следующем году минимальная заработная плата повысится чуть больше, чем обычно. Это крайне важно в ситуации, когда будущие налоговые изменения смогут оказать негативное влияние на уровень жизни людей с низкими доходами.