Решено: минимальная зарплата совершит небывалый скачок

Сегодня, 30 мая, министр экономики и информационных технологий Тийт Рийсало, председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан Хендрик Тоомель и руководитель Центрального союза работодателей Арто Аас подписали соглашение доброй воли о темпах роста минимальной заработной платы до 2027 года, в котором она составит 50 процентов от средней зарплаты. Уровень минимальной зарплаты на следующий год будет согласован осенью.
В соглашении доброй воли установлено, что минимальная заработная плата будет повышаться поэтапно: в 2024 году она составит 42,5%, в 2025 году – 45%, в 2026 году – 47,5%, а в 2027 году 50% от средней заработной платы.
Принято решение, что точный уровень минимальной заработной платы будет согласовываться социальными партнерами каждую осень на основе последнего имеющегося прогноза Банка Эстонии. Достигнутое соглашение будет одобрено правительством республики.
По словам министра экономики и информационных технологий Тийта Риисало, важно, что соглашение о постепенном повышении минимальной заработной платы достигнуто в сотрудничестве между социальными партнерами рынка труда.
«Я рад, что социальные партнеры достигли компромисса по темпам повышения минимальной заработной платы. Они смогли договориться и об условиях, что позволяет предположить, что такой темп роста будет посильным для работодателей и в большей степени поможет работникам с низкими доходами, а также будет способствовать сокращению разрыва в оплате труда, поскольку минимальная заработная плата начнет расти быстрее, чем средняя», - сказал министр.
Председатель Центрального союза профсоюзов Эстонии Яан Хендрик Тоомель выразил удовлетворение содержанием рамочного соглашения, поскольку оно обещает, что в следующем году минимальная заработная плата повысится чуть больше, чем обычно. Это крайне важно в ситуации, когда будущие налоговые изменения смогут оказать негативное влияние на уровень жизни людей с низкими доходами.
«Точная цифра минимальной заработной платы станет ясна в ходе переговоров осенью, но сегодняшнее соглашение дает четкий ориентир для ее изменения на несколько лет вперед», - добавил Тоомель.
По словам руководителя Центрального союза работодателей Арто Ааса, подписанное сегодня соглашение доброй воли важно для того, чтобы минимальная заработная плата по-прежнему определялась сторонами рынка труда и не превратилась в политический процесс.
«Сегодня мы согласовали модель повышения минимальной заработной платы на следующие четыре года. Такое плавное повышение поможет работодателям, сталкивающимся с нехваткой рабочей силы и давлением требования к зарплате, четче планировать будущее, принимая во внимание этот темп роста. При этом нет сомнений, что быстрый рост расходов на заработную плату является серьезной проблемой для предприятий», - сказал он.
Аас добавил, что работодателям важно обратить внимание на риски в экономике, которые, в случае их материализации, затормозят рост минимальной заработной платы. «Каждую осень мы должны оценивать экономические перспективы, безработицу и теневую экономику. Однако и работодатели, и работники ожидают более решительных действий со стороны государства по борьбе с теневой экономикой и зарплатами в конвертах», - отметил он.
Согласно программе действий правительства, соглашение о минимальной заработной плате поможет повысить социальную сплоченность и обеспечить равные возможности в сфере образования и на рынке труда. Поэтому соглашение устанавливает то, что минимальная заработная плата будет расти быстрее, чем средняя заработная плата до 2027 года, однако темп ее роста не превысит 16 процентов.