«Посмотрим, что с этим делать»: Путин прокомментировал атаку дронов на Москву

По его словам, атака беспилотников в Москве стала «ответом Киева» на удар России по штабу Главного управления разведки Украины «два-три дня назад», пишет DW.

«Они провоцируют нас на зеркальные действия, посмотрим, что с этим делать. Украина пытается запугать граждан России - это признак террористической деятельности. Теперь дошли до ударов беспилотников, это путь запугивания», - сказал Путин.

При этом российский лидер ни словом не обмолвился об ударах беспилотниками по украинским городам, которые РФ регулярно совершает уже на протяжении многих месяцев.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье о теракте после атаки беспилотников на Москву, сообщается в Telegram-канале ведомства. К расследованию, как отмечается, привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СКР, а также специалисты судебно-экспертного центра ведомства.

Офис Зеленского: возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире программы Breakfast Show прокомментировал атаку дронов на Москву и Московскую область. «Вы же знаете, мы втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопросы: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и так далее?"» - сказал он, отметив, что для Украины и украинцев гораздо важнее российские атаки дронов на их территорию, в частности на Киев, который почти ежедневно подвергается ударам.

Cоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Dmitri Kotjuh