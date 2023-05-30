Граффитиста из Нарвы вновь задержала полиция – на этот раз просто так

Днем в понедельник Владимир Каштан опубликовал в Facebook пост, разбитый на две части, одна из которых была озаглавлена «вкратце», а другая - «лонгрид». В краткой сводке активист набросал основную канву событий.

27 мая после 21 часа он был задержан на набережной под мостом, ведущим из Нарвы в Ивангород. При себе у него имелись мелки для рисования на асфальте, пять уличных свечей и 10 алых гвоздик. Вскоре подъехавшему патрулю Каштан сообщил, что намеревается написать на асфальте украинские названия наиболее пострадавших от войны городов (Марiуполь, Буча, Краматорськ и т. д.). Тем самым он символически присоединялся к акции, которая в этот день была проведена у посольства России в Таллинне.

По словам Каштана, он собирался зажечь свечи и возложить гвоздики в память о жертвах российской агрессии, как это сделали россияне и примкнувшие к ним сочувствующие в этот день. Далее активист собирался на панк-концерт в клуб RoRo, завсегдатаем которого является.