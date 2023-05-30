Граффитиста из Нарвы вновь задержала полиция – на этот раз просто так

Активист Владимир Каштан, получивший известность как автор скандального граффити на месте «нарвского танка» и надписи «Дети» на асфальте перед руиной, напоминающей театр в Мариуполе, был вновь задержан вечером в субботу, 27 мая, и отпущен домой только 29 мая. Он провел в полиции более 36 часов, но пока не получил внятного ответа на вопрос, что именно он нарушил.
Днем в понедельник Владимир Каштан опубликовал в Facebook пост, разбитый на две части, одна из которых была озаглавлена «вкратце», а другая - «лонгрид». В краткой сводке активист набросал основную канву событий.
27 мая после 21 часа он был задержан на набережной под мостом, ведущим из Нарвы в Ивангород. При себе у него имелись мелки для рисования на асфальте, пять уличных свечей и 10 алых гвоздик. Вскоре подъехавшему патрулю Каштан сообщил, что намеревается написать на асфальте украинские названия наиболее пострадавших от войны городов (Марiуполь, Буча, Краматорськ и т. д.). Тем самым он символически присоединялся к акции, которая в этот день была проведена у посольства России в Таллинне.
По словам Каштана, он собирался зажечь свечи и возложить гвоздики в память о жертвах российской агрессии, как это сделали россияне и примкнувшие к ним сочувствующие в этот день. Далее активист собирался на панк-концерт в клуб RoRo, завсегдатаем которого является.
Здесь уместно привести цитату из отчета-«лонгрида», также размещенного в соцсети. «Проезжает патруль, обращается ко мне: "Господин Владимир, господин Владимир! Вы опять перформанс планируете?". Говорю: какой я, нафиг, господин. Продолжает обращаться в том же духе, ну да и фиг с ним. Отвечаю честно на вопрос. Сказал, что это не перформанс никакой, а просто гражданская инициатива. Рассказал про стихийный мемориал на улице Пикк, про мелки, про ватман, хотел проконсультироваться. Спрашивал, законно ли писать мелом на асфальте? Законно ли оставлять гвоздики и жечь свечи? Свечи взял на всякий случай не пластиковые (неэкологично) и не стеклянные (могут разбить), а уличные (в жестяной таре). Спрашивал, какие у полиции соображения по этому поводу?»
Каштан открыто озвучил патрульному свои намерения. В частности, уточнил, что во всех этих городах российская армия совершила военные преступления, признанные таковыми международным сообществом. Доводы полицию не убедили: «говорит, это политическое высказывание, а значит – разжигание агрессии и провокация! С каких пор в Эстонии запрещены политические высказывания и гражданская инициатива? Патрульный звонит начальству. Передает вопрос: "а если мы уедем, господин Владимир все равно это сделает?" Отвечаю: "ну, хотелось бы". Так меня и оформили. Так и не понял, за что именно. Говорит, "превенция перформанса". Оригинальная статья». Далее Владимир резюмировал состоявшийся в полиции допрос, который закончился отказом в предоставлении законного представителя.
В настоящее время Владимир находится дома и снова на связи. В телефонном разговоре с корреспондентом Rus.Postimees он разрешил цитировать свои посты и попросил правильно отнестись к его неготовности давать дополнительные комментарии до появления законной апелляции.
Редакция направила запрос в Ида-Вирускую префектуру и обратилась к правозащитникам с вопросом, является ли в Эстонской республике «превенция перформанса» основанием для меры пресечения в виде содержания под стражей в течение полутора суток.