Covid-19: ведущий китайский ученый считает, что утечку из лаборатории исключать нельзя

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Ученый из Сингапура, профессор Ван Линфа, посетил Уханьский институт вирусологии, где он занимает пост почетного профессора, в январе 2020 года, как раз когда пандемия только набирала силу.

Он рассказал Би-би-си, что его коллега в институте, профессор Ши Чжэнли, беспокоилась о возможности утечки в лаборатории, но после дополнительной проверки отвергла такую возможность.

По словам Вана, вероятность того, что Ши или кто-то из ее команды скрывали факт утечки их лаборатории, «нулевая». Ван предложил ей взять у ее сотрудников анализы крови на антитела к ковиду еще в январе 2020 года, и все анализы оказались отрицательными.

Летучие мыши

Существует несколько теорий происхождения ковида, согласно которым он либо на самом деле возник в дикой природе, а в лаборатории его решили изучить, либо китайские ученые сами его и вывели, а уже потом он вырвался на свободу.

Разумеется, есть и конспирологические теории, согласно которым вирус создавался как биологическое оружие, однако никаких солидных оснований для подобных выводов пока обнаружить не удалось.

Многие ученые склоняются к естественной теории происхождения ковида и считают его источником тот самый рынок морепродуктов в Ухане, где продавалось все на свете от летучих мышей до енотов. Именно посетители этого рынка начали первыми обращаться в клиники с симптомами ковида.

Рынок морепродуктов Хуанань. Фото: Getty Images