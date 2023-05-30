Приоритет для Эстонии: члены Рийгикогу поддерживают создание специального трибунала

По словам председателя комиссии Марко Михкельсона, привлечение к ответственности лиц, запланировавших, подготовивших и совершивших преступление агрессии против Украины, – это долг международной общественности.

«Политическое и военное руководство, вооруженные силы, службы разведки и безопасности Российской Федерации совершили в отношении народа Украины самые тяжкие международные преступления, за которые они должны понести полную личную ответственность. Для этого под эгидой Генеральной Ассамблеи ООН следует создать специальный международный трибунал. Создание и запуск этого трибунала должны стать приоритетом внешнеполитической деятельности Эстонии», – сказал он.

По словам Михкельсона, представители всех фракций Рийгикогу хотят подготовить проект заявления и представить его в производство на следующей неделе, чтобы его можно было принять до окончания весенней сессии парламента. Для представления проекта заявления Рийгикогу требуется как минимум пятая часть состава Рийгикогу, т. е. по меньшей мере 21 депутат.