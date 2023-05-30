«Что, блин, это вообще»: что жители и власти говорят о новой атаке беспилотников на Москву

Жители Москвы и Подмосковья рано утром слышали звуки взрывов, но сейчас говорят, что в городе все спокойно, и почти ничто не напоминает о произошедшем - ночные удары даже не обсуждают в домовых чатах. Депутаты, чиновники и телевидение сосредоточились на том, чтобы успокоить население, сделать вид, что все в порядке, и похвалить российские системы ПВО.

«Все спокойно»: реакция жителей Москвы и области

В районных чатах и группах в Подмосковье некоторые жители обсуждали, что проснулись в 4-5 утра от звуков взрывов. Но уже днем, по их словам, все было как обычно. «Все спокойно. Всем пофиг», - сказал Би-би-си житель подмосковного Красногорска. «В городе все как всегда. Спокойно. Дочь слышала звук взрыва», - подтверждает жительница города Светлана.

Москвичка Настя рассказала Би-би-си, что ее мама живет в Красногорске и под утро проснулась от «едкого запаха дыма». «Ближе к 7 она услышала хлопки, проснулась, запах стоял в комнате. Она не видела [взрыва], просто слышала», - пересказывает девушка слова своей матери. В течение дня, по ее словам, на улицах не было ничего необычного, а в домовых чатах люди обсуждали только бытовые вопросы.

Другая жительница Красногорска Елена рассказала, что в 6-7 утра услышала два громких звука, «похожих на гром». «Подумала, что гроза, а позже услышала в новостях, что это беспилотники», - рассказала она.