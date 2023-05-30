«Новости в 7» за 30 мая: историческое решение о «минималке», новая волна мошеннических СМС, как Вируская тюрьма отметила 15-летие и Дни украинской культуры в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Представители правительства, профсоюзов и работодателей сегодня обсудили перспективы роста минимальной заработной платы в следующие три года. Чем завершилась встреча и до какого уровня будет повышена «минималка» - в репортаже нашего корреспондента

- Коротко по стране: как долго еще сохранятся бесплатные уездные автобусы, когда меняется система выплат пособий по безработице и важное решение государственного суда относительно мощных электросамокатов

- Кибер-мошенники не унимаются. Представители одного из ведущих мобильных операторов рассказали «Новостям в 7», как распознать опасную СМС и не попасться на обман злоумышленников.

- Заложник прямо в центре Йыхви, спрятанные в клумбе наркотики, задержание злоумышленников – будни тюремной службы или всего лишь шоу для народа. Наш корреспондент в регионе посетил празднование дня рождения Вируской тюрьмы.

- Международная панорама: несколько зданий в Москве и Подмосковье повреждены беспилотниками, в Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье и за что премьер-министр Японии уволил с поста советника своего сына

- Творческий городок на территории бывшего завода «Põhjala» в Таллинне стал центром проведения Дней украинской культуры. Наша съемочная группа знакомилась с традициями, искусством, музыкой, кухней и другими аспектами культурного наследия Украины