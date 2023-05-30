Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 30 мая: историческое решение о «минималке», новая волна мошеннических СМС, как Вируская тюрьма отметила 15-летие и Дни украинской культуры в Таллинне
Сегодня в выпуске:
- Представители правительства, профсоюзов и работодателей сегодня обсудили перспективы роста минимальной заработной платы в следующие три года. Чем завершилась встреча и до какого уровня будет повышена «минималка» - в репортаже нашего корреспондента
- Коротко по стране: как долго еще сохранятся бесплатные уездные автобусы, когда меняется система выплат пособий по безработице и важное решение государственного суда относительно мощных электросамокатов
- Кибер-мошенники не унимаются. Представители одного из ведущих мобильных операторов рассказали «Новостям в 7», как распознать опасную СМС и не попасться на обман злоумышленников.
- Заложник прямо в центре Йыхви, спрятанные в клумбе наркотики, задержание злоумышленников – будни тюремной службы или всего лишь шоу для народа. Наш корреспондент в регионе посетил празднование дня рождения Вируской тюрьмы.
- Международная панорама: несколько зданий в Москве и Подмосковье повреждены беспилотниками, в Индии автобус с паломниками сорвался в ущелье и за что премьер-министр Японии уволил с поста советника своего сына
- Творческий городок на территории бывшего завода «Põhjala» в Таллинне стал центром проведения Дней украинской культуры. Наша съемочная группа знакомилась с традициями, искусством, музыкой, кухней и другими аспектами культурного наследия Украины
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 30 мая.