Рейс в Финляндию задержался: пассажир угрожал взорвать самолет

Один из зарегистрировавшихся на рейс пассажиров угрожал привести в действие взрывное устройство.

В пресс-службе оператора аэропортов Svedavia рассказали Yle, что на взлетную полосу пришлось вызывать полицию. Полицейские задержали пассажира.