Рейс в Финляндию задержался: пассажир угрожал взорвать самолет

Пассажиры рейса SK 4224 авиакомпании Scandinavian Airlines, который должен был вылетать из аэропорта Стокгольм-Арланда в финский город Вааса, были эвакуированы из-за угрозы взрыва.
Один из зарегистрировавшихся на рейс пассажиров угрожал привести в действие взрывное устройство.
В пресс-службе оператора аэропортов Svedavia рассказали Yle, что на взлетную полосу пришлось вызывать полицию. Полицейские задержали пассажира.
Авиакомпания SAS подтвердила Yle произошедшее. Согласно информации о рейсе на сайте перевозчика, самолет прибыл в Вааса в 17.38.