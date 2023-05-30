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Рейс в Финляндию задержался: пассажир угрожал взорвать самолет

rus.postimees.ee
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Салон самолета. Иллюстративное фото
Салон самолета. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Пассажиры рейса SK 4224 авиакомпании Scandinavian Airlines, который должен был вылетать из аэропорта Стокгольм-Арланда в финский город Вааса, были эвакуированы из-за угрозы взрыва.

Один из зарегистрировавшихся на рейс пассажиров угрожал привести в действие взрывное устройство.

В пресс-службе оператора аэропортов Svedavia рассказали Yle, что на взлетную полосу пришлось вызывать полицию. Полицейские задержали пассажира.

Авиакомпания SAS подтвердила Yle произошедшее. Согласно информации о рейсе на сайте перевозчика, самолет прибыл в Вааса в 17.38.

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