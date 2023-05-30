Фото ⟩ В небо поднялся столб черного дыма: в промышленном районе вспыхнул пожар

В Тарту в промышленном районе Ропка по адресу Ялака, 62 во вторник, 30 мая, вечером загорелись строительные материалы. Спасатели отреагировали на вызов усиленным составом.
Во дворе промышленного здания, принадлежащего компании Ares Teras, горел строительный материал, из-за чего в воздух поднималось большое количество черного дыма. В Спасательный департамент вызов поступил в 20.16.
«Первые автомобили прибыли на место происшествия в 20.23. Сгорели остатки пенопласта, а также произошел взрыв небольшого баллона строительной пены. К настоящему времени пожар полностью потушен, опасности для местных жителей нет», - прокомментировал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.