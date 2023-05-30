Фото ⟩ В небо поднялся столб черного дыма: в промышленном районе вспыхнул пожар

Во дворе промышленного здания, принадлежащего компании Ares Teras, горел строительный материал, из-за чего в воздух поднималось большое количество черного дыма. В Спасательный департамент вызов поступил в 20.16.

«Первые автомобили прибыли на место происшествия в 20.23. Сгорели остатки пенопласта, а также произошел взрыв небольшого баллона строительной пены. К настоящему времени пожар полностью потушен, опасности для местных жителей нет», - прокомментировал пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра.