Рейтинги: EKRE продолжает увеличивать отрыв от Партии реформ

Согласно последним результатам еженедельного опроса, который по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut проводит фирма Norstat Eesti, EKRE поддерживают 25,4 процента обладающих правом голоса граждан, Партию реформ 24,3 процента, а Центристскую партию 18,4 процента.

Популярность EKRE за неделю поднялась на один процентный пункт, а популярность Партии реформ осталась на уровне последней недели. Популярность занимающей третье место Центристской партии за последние три недели выросла на 1,9 процентных пункта.

За первой тройкой партий следуют «Ээсти 200» (10,5 процента), Социал-демократическая партия (8,6 процента) и «Отечество» (7,7 процента). Популярность«Ээсти 200» за неделю упала еще на 1,6 процентных пункта, а за два последних месяца на 5,3 процентных пункта.