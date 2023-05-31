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Генпрокурор Украины: расследуется более 2 900 преступлений, совершенных против детей российскими военными

Война в Украине, 462-й день
rus.postimees.ee
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30 мая 2023 года, Киев. Женщина несет своего ребенка возле многоэтажного жилого дома, поврежденного осколками от сбитого беспилотника-камикадзе российской армии.
30 мая 2023 года, Киев. Женщина несет своего ребенка возле многоэтажного жилого дома, поврежденного осколками от сбитого беспилотника-камикадзе российской армии. Фото: Sergei Chuzavkov

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 462-го дня войны, 31 мая.

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