Россия сокращает дипломатические отношения с Финляндией

Российская сторона заявила о решении закрыть с 1 июля канцелярию посольства РФ в Лаппеенранта. С этого же дня будет отозвано согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, пишет Yle.

Соответствующая нота была направлена Финляндии.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», – говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты также напомнили о вступлении Финляндии в НАТО и трудностях, с которыми дипмиссия РФ сталкивается в Финляндии.