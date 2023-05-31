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Россия сокращает дипломатические отношения с Финляндией

rus.postimees.ee
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Флаг Финляндии. Фото иллюстративное.
Флаг Финляндии. Фото иллюстративное. Фото: Ints Kalnins

Посол Финляндии в РФ Антти Хелантеря во вторник, 30 мая, был вызван в МИД России. Об этом внешнеполитическое ведомство РФ сообщило на своем сайте.

Российская сторона заявила о решении закрыть с 1 июля канцелярию посольства РФ в Лаппеенранта. С этого же дня будет отозвано согласие на деятельность петрозаводского и мурманского отделений Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, пишет Yle.

Соответствующая нота была направлена Финляндии.

«Данное решение российской стороны обусловлено конфронтационным курсом, проводимым Финляндией в отношении Российской Федерации, который нанес серьезный ущерб всему комплексу российско-финляндских отношений», – говорится в заявлении МИД РФ.

Российские дипломаты также напомнили о вступлении Финляндии в НАТО и трудностях, с которыми дипмиссия РФ сталкивается в Финляндии.

«Ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на финской стороне», – резюмируется в заявлении.

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