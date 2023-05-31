Тартуский университет приглашает абитуриентов на виртуальный информационный день

Информационный день пройдет в форме прямой трансляции в Worksup, и для участия в нем необходимо зарегистрироваться. Как до начала мероприятия, так и во время прямой трансляции можно будет задать вопросы.

«Проводя информационный день, мы хотим побудить молодежь продолжать образование и поддержать тех, кто еще не определился с выбором профессии», — пояснила организатора мероприятия Карин Вахтре, специалист по маркетингу Тартуского университета. По ее словам, будущие студенты могут рассчитывать на вдохновляющий день, полный полезных советов, которые помогут им более уверенно подойти к процессу поступления в университет и подготовиться к студенческой жизни.

В ходе информационного дня абитуриентам дадут советы, как сознательно выбрать специальность, а также представят условия приема: расписание, список тех, кто может поступить в университет на льготных условиях и график приема решений о зачислении. Тем, кто владеет эстонским как вторым языком, будет представлен обзор возможностей для изучения и практики эстонского языка. Также будет обсуждаться новое требование к уровню владения языком, согласно которому при поступлении необходимо владеть эстонским языком на уровне B2.

Вторая часть информационного дня будет посвящена вопросам педагогического образования. Студенты, обучающиеся на учителей, и выпускники педагогических специальностей обсудят свой выбор профессии, вспомнят о том, как поступали в университет, расскажут о своей учебе и подбодрят сомневающихся.

Подробное расписание можно найти на сайте университета. Информация также содержится на странице информационного дня в Facebook.