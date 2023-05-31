В эстонской экономике произошел масштабный спад

От остальной экономики отличалось конечное потребление правительственного сектора, которое осталось на том же уровне, что и в первом квартале прошлого года.

Некоторый спад показали также инвестиции: они сократились на 3,4%. Более всего, а именно на 63,7%, выросли инвестиции домохозяйств в жилые помещения. Инвестиции правительственного сектора в другие здания и сооружения выросли на 36,9%. Больше всего сократились инвестиции предприятий в транспортные средства (-91,7%), а также в машины и оборудование (-49,8%).

Во внешней торговле продолжился рекордный спад. Экспорт сокращался такими же темпами, что и в прошлом квартале (-6,9%), прежний рост завершился и в импорте, который упал на 7,3%. Снижение с обеих сторон было вызвано снижением товарооборота, наибольшее влияние на который оказали энергетика и деревообработка.

«Лесное хозяйство, электроника и электрооборудование выделились положительно», — добавил Мюйрсепп. Экспорт услуг в прошлом квартале увеличился на 2,5%. Наибольшее влияние на это оказали морской транспорт, компьютерные услуги и рекламные услуги. Импорт услуг при этом стал сокращаться, и прежде всего из-за железнодорожных грузоперевозок и рекламных услуг (-1,9%).

Согласно скорректированным сезонно и по количеству рабочих дней данным ВВП уменьшился по сравнению с четвертым кварталом на 0,6% и по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 3,7%.