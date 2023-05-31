В эстонской экономике произошел масштабный спад

По данным Департамента статистики, валовой внутренний продукт (ВВП) снизился в первом квартале 2023 года в постоянных ценах по сравнению с тем же периодом 2022 года на 3,2% и составил в текущих ценах 8,7 миллиарда евро.
По словам руководителя рабочей группы национальных счетов Департамента статистики Роберта Мюйрсеппа, ВВП увеличился в текущих ценах на 9,3%
«Хотя инфляция замедляется, рост цен по-прежнему оказывает большое влияние на экономические показатели. Отрицательное влияние на ВВП оказали как поступление налогов, так и снижение добавленной стоимости во всех секторах, кроме правительственного сектора», — отметил Мюйрсепп. Темпы снижения налоговых поступлений в постоянных ценах соответствуют темпам снижения налоговых поступлений в предыдущем квартале.
Второй квартал подряд наибольшее положительное влияние на экономику оказало сельское хозяйство. В значительной степени экономику поддержала также профессиональная, научная и техническая деятельность. Из крупных отраслей экономику поддержало также строительство. Остальные отрасли либо внесли скромный вклад, либо замедлили рост экономики. Наибольшее отрицательное влияние оказала отрасль информации и связи.
«Отрасль, которая ранее была одной из движущих сил экономики Эстонии, теперь два квартала подряд выступила в противоположной роли», — сказал Мюйрсепп. Сильное отрицательное влияние оказала и энергетика. Рост экономики значительно замедлили также транспорт и складское хозяйство, финансовая и страховая деятельность, операции с недвижимым имуществом и обрабатывающая промышленность.
Частное потребление снижается третий квартал подряд, теперь в ускоряющемся темпе (-1,9%). Продолжились прежние тенденции: более всего снизились затраты, связанные с жильем, выросли затраты, связанные с развлечениями вне дома. Более всего выросли затраты на рестораны и отели, а также одежду и обувь. Кроме того, увеличились текущие расходы на воду и электричество.
От остальной экономики отличалось конечное потребление правительственного сектора, которое осталось на том же уровне, что и в первом квартале прошлого года.
Некоторый спад показали также инвестиции: они сократились на 3,4%. Более всего, а именно на 63,7%, выросли инвестиции домохозяйств в жилые помещения. Инвестиции правительственного сектора в другие здания и сооружения выросли на 36,9%. Больше всего сократились инвестиции предприятий в транспортные средства (-91,7%), а также в машины и оборудование (-49,8%).
Во внешней торговле продолжился рекордный спад. Экспорт сокращался такими же темпами, что и в прошлом квартале (-6,9%), прежний рост завершился и в импорте, который упал на 7,3%. Снижение с обеих сторон было вызвано снижением товарооборота, наибольшее влияние на который оказали энергетика и деревообработка.
«Лесное хозяйство, электроника и электрооборудование выделились положительно», — добавил Мюйрсепп. Экспорт услуг в прошлом квартале увеличился на 2,5%. Наибольшее влияние на это оказали морской транспорт, компьютерные услуги и рекламные услуги. Импорт услуг при этом стал сокращаться, и прежде всего из-за железнодорожных грузоперевозок и рекламных услуг (-1,9%).
Согласно скорректированным сезонно и по количеству рабочих дней данным ВВП уменьшился по сравнению с четвертым кварталом на 0,6% и по сравнению с первым кварталом прошлого года — на 3,7%.
Данные национальных счетов отражают текущее положение дел в экономике страны. Экономический рост и спад измеряются преимущественно на основе показателей ВВП и валового национального дохода (ВНД). Чем выше эти показатели, тем лучше экономическая ситуация в стране и благосостояние ее жителей.