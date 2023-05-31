«На кухне» ⟩ Как Эстония избавляется от гомофобии

Мы планируем обсудить в эфире вопросы толерантности, которая в одних странах становится двигаталем развития, а в других - «пугалом», позволяющм искать виноватых и наказывать их за собственные ошибки. Мы оттолкнемся от планов Эстонского правительства внедрить гендерно нейтральные браки и выясним, какая существует закономерность в их восприятии.

Гуля Султанова. Фото: личный архив

Также круг вопросов для обсуждения будет включать:

- Насколько ЛГБТК-просвещенной является Эстония? Где она на этой карте?

- Действительно ли граница Европы в аспекте терпимости проходит по реке Нарва?

- Насколкьо сложный контекст остался там, за новым «железным занавесом»?

- С чем связан реакционный тренд в восприятии ЛГБТК в некоторых странах? От чего это зависит?

- Чем занимается таллиннское пространство Q-Space, заявившее о себе, в частности, на минувшем кинофестивале PÖFF?

- Как вообще возникла идея создать ЛГБТК-фестиваль... в Россиии? Чего удалось добиться за 15 лет работы?