«На кухне» ⟩ Как Эстония избавляется от гомофобии

Сегодня в 15:00 гостем передачи «На кухне» будет Гуля Султанова - ЛГБТ-активистка, одна из организаторов кинофестивля «Бок-о-бок», с 2008 года работавшего в Санкт-Петербурге. Гуля уехала из России в начале прошлого года и основала в Таллинне проект Q-Space - пространство просвещения и общения. Мы будем говорить о том, чем обеспечивается, от чего зависит терпимость общества к Другому и какие условия для этого в Эстонии.
Мы планируем обсудить в эфире вопросы толерантности, которая в одних странах становится двигаталем развития, а в других - «пугалом», позволяющм искать виноватых и наказывать их за собственные ошибки. Мы оттолкнемся от планов Эстонского правительства внедрить гендерно нейтральные браки и выясним, какая существует закономерность в их восприятии.
Также круг вопросов для обсуждения будет включать:
- Насколько ЛГБТК-просвещенной является Эстония? Где она на этой карте?
- Действительно ли граница Европы в аспекте терпимости проходит по реке Нарва?
- Насколкьо сложный контекст остался там, за новым «железным занавесом»?
- С чем связан реакционный тренд в восприятии ЛГБТК в некоторых странах? От чего это зависит?
- Чем занимается таллиннское пространство Q-Space, заявившее о себе, в частности, на минувшем кинофестивале PÖFF?
- Как вообще возникла идея создать ЛГБТК-фестиваль... в Россиии? Чего удалось добиться за 15 лет работы?
Ждем всех в эфире в 15 часов, после чего, как всегда, будет расшифровка нашей беседы.