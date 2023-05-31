Сегодня в 15:00 гостем передачи «На кухне» будет Гуля Султанова - ЛГБТ-активистка, одна из организаторов кинофестиваля «Бок-о-бок», с 2008 года работавшего в Санкт-Петербурге. Гуля уехала из России в начале прошлого года и основала в Таллинне проект Q-Space - пространство просвещения и общения. Мы будем говорить о том, чем обеспечивается, от чего зависит терпимость общества и какие условия для этого существуют в Эстонии.
«На кухне» ⟩ Насколько Эстония толерантна к ЛГБТ?
Мы планируем обсудить в эфире вопросы толерантности, которая в одних странах становится двигателем развития, а в других - пугалом, позволяющим искать виноватых и наказывать их за собственные ошибки. Мы оттолкнемся от планов Эстонского правительства внедрить гендерно нейтральные браки и выясним, какая существует закономерность в восприятии их.
Также круг вопросов для обсуждения будет включать
- Насколько ЛГБТ-просвещенной является Эстония? Где она на этой карте?
- Действительно ли граница Европы в аспекте терпимости проходит по реке Нарве?
- Насколько сложный контекст остался там, за новым железным занавесом?
- С чем связан реакционный тренд в восприятии ЛГБТК в некоторых странах? От чего это зависит?
- Чем занимается таллиннское пространство Q-Space, заявившее о себе, в частности, на минувшем кинофестивале PÖFF?
- Как вообще возникла идея создать ЛГБТ-фестиваль... в России? Чего удалось добиться за 15 лет работы?
Ждем всех в эфире в 15 часов, после чего, как всегда, будет опубликована расшифровка нашей беседы.