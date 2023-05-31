«На кухне» ⟩ Насколько Эстония толерантна к ЛГБТ?

Мы планируем обсудить в эфире вопросы толерантности, которая в одних странах становится двигателем развития, а в других - пугалом, позволяющим искать виноватых и наказывать их за собственные ошибки. Мы оттолкнемся от планов Эстонского правительства внедрить гендерно нейтральные браки и выясним, какая существует закономерность в восприятии их.

Гуля Султанова. Фото: личный архив

Также круг вопросов для обсуждения будет включать

- Насколько ЛГБТ-просвещенной является Эстония? Где она на этой карте?

- Действительно ли граница Европы в аспекте терпимости проходит по реке Нарве?

- Насколько сложный контекст остался там, за новым железным занавесом?

- С чем связан реакционный тренд в восприятии ЛГБТК в некоторых странах? От чего это зависит?

- Чем занимается таллиннское пространство Q-Space, заявившее о себе, в частности, на минувшем кинофестивале PÖFF?

- Как вообще возникла идея создать ЛГБТ-фестиваль... в России? Чего удалось добиться за 15 лет работы?