«На кухне» ⟩ Все мы – «другие»: как признание прав ЛГБТ-людей влияет на общество

Гуля Султанова переехала в Таллинн весной 2022 года. Фото: Личный архив

Хотя в пользу равных браков говорит общая тенденция. Но это не то, что вы сказали: там Европа и так далее, это общемировая тенденция. Во многих странах мира – это и Азия, и Южная Америка, и Африка, а вовсе не только так называемые «европейские ценности» – ЛГБТ-люди борются за свои права, стараются быть видимыми и открытыми, показать своим оппонентам, - кстати, это вовсе не обязательно «гетеросексуальное большинство», - что «мы» не отличаемся от «вас» и точно так же имеем право на равный доступ к благам, предоставляемым государством, в том числе на защиту семьи, защиту жизни. Мы хотим иметь возможность жить открыто, не скрываясь. Делать или не делать трансгендерный переход так, как сама персона того хочет. Эстонское правительство видит эту тенденцию.

ЯЛ. Мне кажется, вы обозначили важный дрейф. А именно, что все упирается в свободу личности. Человек принимает решения сам, помогает близким, ни в коем случае не навязывая представление о норме. Да и самой статичной нормы больше нет, это динамическое понятие. Очень важно, что человек должен быть свободен и видим. И общество должно обеспечивать принятие всем. В настоящем уже нет «других» - есть просто разные, и они равны.