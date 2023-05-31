КаПо подозревает вице-мэра Тарту и крупного предпринимателя в коррупционном преступлении

«Цель ограничения действий – защитить прозрачность и надежность решений. В данном случае вопрос не в том, выиграет ли от решения чиновник или учреждение, – пояснил Канн. – Если при исполнении публичных обязанностей должностному лицу станет известно о наличии у него личного интереса или интереса связанного с ним лица, которое может повлиять на его решение, должностное лицо должно самоотстраниться от участия в процессе принятия решения. Таким образом, должностное лицо может гарантировать, что решение является справедливым и беспристрастным».

Пруунсильд: у меня дома провели обыск, телефон забрали

По словам Пруунсильда, во вторник утром он был вынужден позвонить своему адвокату, когда к его дому подъехали четыре машины следователей КаПо.

«По всему моему дому был проведен обыск, включая детские спальни и оранжерею. Сначала мне не разрешили поговорить с адвокатом наедине, но посоветовали проконсультироваться в присутствии следователей по громкой связи, но когда стало ясно, что мой адвокат на другой стороне записывает эти требования, мне наконец разрешили поговорить и с адвокатом один на один», – рассказал предприниматель.

«Так в чем же дело? Как все знают, я являюсь членом НКО Korp! Sakala. Korp! Sakala недавно купила у Riigi Kinnisvara AS за 1,2 миллиона евро пустующее и неиспользуемое в течение многих лет здание бывшего Эстонского национального музея по адресу Куперьянови, 9 по цене примерно на полмиллиона выше рыночной. Это здание якобы было обременено правом преимущественной покупки в пользу города Тарту, который решил не использовать право преимущественной покупки. Насколько я знаю, город Тарту решил этого не делать, потому что в бюджете не было необходимых денег для сделки, а также дополнительных средств для развития этого имущества в интересах города», – заявил он.

«По мнению КаПо, этим процессом принятия решений руководил вице-мэр Прийт Хумал. Прийт Хумал – мой одноклассник, и в 2022 году я поддержал предвыборную кампанию Прийта Хумала на местных выборах 3000 евро. Я также поддерживал многих других политиков, делая это совершенно открыто. КаПо также утверждает, что Прийт Хумал и члены его семьи взяли кредит в в принадлежащем мне на 50% банке. Я не знаю условий этого кредита, но я убежден, что Прийт Хумал получил этот кредит на рыночных условиях и выплачивает проценты. Из этого КаПо делает выводы, что я являюсь лицом, "чей статус или деятельность существенно и непосредственно влияет на чиновника вне служебного положения" и что Прийт Хумал, запятнанный этими связями, руководил процессами Тартуского городского управления коррумпированным способ. И когда я говорил с ним о здании на Куперянова, 9, я содействовал коррупции "в особо крупных размерах"», — пояснил Пруунсильд.

«Странно, что в Эстонской Республике не могут найти признаки преступления в случае, когда в нарушение Закона о государственных закупках государство платит за покупку на пять миллионов евро больше рыночной цены. А через несколько месяцев обнаруживаются признаки преступления в случае, когда государство получает за свое имущество на полмиллиона больше рыночной цены, а местное самоуправление экономит полмиллиона, избегая вредной и бессмысленной сделки. У меня сложилось стойкое впечатление, что весь процесс был инициирован только для того, чтобы очернить мою репутацию, потому что обвинительный приговор в таком случае все равно не выносится. Однако одним лишь таким подозрением мне и моей семье уже был нанесен ущерб. Я всегда поддерживал политиков и политические партии, близкие мне по мировоззрению, честно и прозрачно и не совершал никаких коррупционных действий. Поэтому я стараюсь верить в наше правопорядок и защищать свои гражданские права как во время следствия, так и во время возможного последующего судебного разбирательства», – заявил Пруунсильд.

Пруунсильд добавил, что, поскольку следствие продолжается, он пока ограничится этими комментариями. «Я прошу прощения, если не смогу ответить на запросы на интервью. Кстати, дозвониться до меня вы тоже не сможете, потому что мой телефон тоже забрали», – сказал он.