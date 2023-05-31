В этом сезоне в Эстонии откроют 19 общественных пляжей: как нужно себя на них вести?

Безопаснее всего предаваться летним водным радостям на общественных пляжах: именно там созданы все условия для безопасного отдыха. На пляжах зоны для купания обозначены буйками, а в течение дня измеряется температура воды и воздуха. Развевающийся сигнальный флаг информирует о состоянии воды, а за безопасностью всех отдыхающих следят команды береговой охраны.

Значение цветов флага КРАСНЫЙ - температура воды ниже 16 градусов – вода холодная, находиться в ней опасно. ЖЕЛТЫЙ - температура воды 16–18 градусов - долго находиться в воде не рекомендуется, это может быть опасно для детей и людей со слабым здоровьем. ЗЕЛЕНЫЙ - температура воды выше 18 градусов - находиться в воде безопасно для всех. ФИОЛЕТОВЫЙ - в воде обнаружено загрязнение, которое сейчас анализируется или подтверждено анализами и признано Департаментом здоровья как опасное.

19 общественных пляжей по всей Эстонии

В этом сезоне G4S откроет 19 пляжей по всей Эстонии: Пирита (Таллинн), Штромка (Таллинн), Пикакари (Таллинн), Какумяэ (Таллинн), пляж озера Харку (Таллинн), пляж Пярну (Пярну), Паралепа (Хаапсалу), Васикахолми (Хаапсалу), пляж Курессааре (Курессааре), Эмайыги (Тарту), пляж канала Анне (Тарту), Пюхаярве (Отепя), пляж озера Паала (Вильянди), пляж озера Вильянди (Вильянди), пляж озера Вереви (Эльва), пляж озера Рийска (Тырва), пляж озера Ванамыйза (Тырва), пляж озера Пайде (Пайде), Запрудное озеро (Пыльва).

Официальный пляжный сезон длится с 1 июня по 31 августа.

Памятка посетителю общественного пляжа Относитесь с уважением к себе и окружающим - в водоеме запрещено мыться, испускать в нем мочу и находиться обнаженным. Не шумите - громко разговаривать и слушать музыку на пляже запрещено, поскольку это мешает другим отдыхающим. Придерживайтесь здорового образа жизни - употребление алкоголя и курение на общественном пляже запрещены. Домашних животных оставьте дома - находиться на пляже с собаками, кошками и другими животными (в том числе экзотическими домашними животными) запрещено. Стеклу не место на пляже - осколки стекла в пляжном песке добавляют забот медикам береговой охраны, а также угрожают безопасности отдыхающих, поэтому стекло на пляже запрещено. Следите за детьми - дети любопытные и активные, много и быстро бегают, поэтому легко могут пропасть из виду, что может закончиться весьма печально. Готовить на гриле и ставить палатки следует в специально отведенных для этого местах - на пляже это по-прежнему запрещено. Не загрязняйте песок - вместе с личными вещами следует забирать с собой с пляжа и мусор, появившийся во время отдыха.

Второе лето подряд открыты инвапляжи