ВЫКАПЫВАТЬ СРОЧНО! ⟩ В Эстонии обнаружены два новых вида ядовитого растения

В этом году Департамент окружающей среды распорядился провести борьбу с чужеродными видами борщевика на площади более 2400 гектаров. Заказанные в 2023 году работы по борьбе с борщевиком обойдутся почти в 360 000 евро и продлятся до августа, при необходимости и дольше.
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны для здоровья человека, угрожают местной природе и распространение этих видов может причинить экономический ущерб.
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци включены также в список чужеродных видов на уровне Европейского Союза. Это означает, что их выращивание и распространение запрещено. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.
По словам руководителя бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, следует избегать интродукции новых чужеродных видов. «Список видов растений, которые становятся проблематичными в свете изменения климата, становится все длиннее. Виды борщевика, которые ранее культивировались как полезные силосные растения, стали опасными инвазивными видами», — сказала Таммекянд.
Чтобы остановить распространение этих видов, важно контролировать все места произрастания одновременно и непрерывно. В Эстонии борьба с чужеродными видами борщевика ведется уже более десяти лет. Работы проводятся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. Первый этап работ должен быть завершен до 15 июня.
Хийумаа – единственный уезд, где не нужно в рамках государственного контроля организовывать борьбу с чужеродными видами борщевика. Департамент окружающей среды своими силами уничтожит опасные растения в оставшихся местах произрастания борщевика.
«Отрадно, что проделанная работа приносит свои плоды, и на последних участках произрастания борщевика мы можем справиться своими силами», — подтвердила руководитель бюро природоохранных работ.
Чужеродные виды борщевика уничтожаются в более плотных колониях с помощью вещества, применяемого для уничтожения растительности, но все чаще путем выкапывания растений. «В случае небольших и редких колоний, растения лучше выкапывать, например, на органически чистых участках, в населенных пунктах, рядом с пасекой. Выкапывать растения в водоохранной зоне можно только лопатой», — пояснила Таммекянд.
Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.
Землевладельцы вправе отказаться от предлагаемой государством борьбы с чужеродными видами борщевика, но тогда они должны удалить растения самостоятельно. Департамент окружающей среды рекомендует землевладельцам самим выкапывать отдельные растения.
В прошлом году Департамент окружающей среды обозначил 435 новых колоний чужеродных видов борщевика на площади 63 га.
«Мы очень благодарны всем, кто сообщил нам об обнаруженных в природе местах произрастания чужеродных видов борщевика, и особенно признательны людям, кто самостоятельно выкапывает одиночные растения. Любая обнаруженная и отмеченная для борьбы колония поможет сократить распространение чужеродных видов и время, необходимое для их устранения», — сказала Эйке Таммекянд.
Департамент окружающей среды просит сообщать о новых колониях борщевика на адрес электронной почты info@keskkonnaamet.ee. Департамент включит новые колонии в программу по борьбе с борщевиком как можно скорее, но не позднее, чем к следующему лету.