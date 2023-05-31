ВЫКАПЫВАТЬ СРОЧНО! ⟩ В Эстонии обнаружены два новых вида ядовитого растения

Борщевик Мантегацци. Фото: Wikipedia.org / Appaloosa.

Чужеродные виды борщевика уничтожаются в более плотных колониях с помощью вещества, применяемого для уничтожения растительности, но все чаще путем выкапывания растений. «В случае небольших и редких колоний, растения лучше выкапывать, например, на органически чистых участках, в населенных пунктах, рядом с пасекой. Выкапывать растения в водоохранной зоне можно только лопатой», — пояснила Таммекянд.

Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.

Землевладельцы вправе отказаться от предлагаемой государством борьбы с чужеродными видами борщевика, но тогда они должны удалить растения самостоятельно. Департамент окружающей среды рекомендует землевладельцам самим выкапывать отдельные растения.

В прошлом году Департамент окружающей среды обозначил 435 новых колоний чужеродных видов борщевика на площади 63 га.

«Мы очень благодарны всем, кто сообщил нам об обнаруженных в природе местах произрастания чужеродных видов борщевика, и особенно признательны людям, кто самостоятельно выкапывает одиночные растения. Любая обнаруженная и отмеченная для борьбы колония поможет сократить распространение чужеродных видов и время, необходимое для их устранения», — сказала Эйке Таммекянд.