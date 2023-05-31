Восходящей звезде ММА угрожает ампутация ноги из-за смертельно опасной бактерии

Карьера австралийца Тима Шульца висит на волоске, поскольку из-за воспаления в ноге врачи взвешивают возможность ампутации конечности до колена.
Боец, который из четырех матчей своей карьеры выиграл три, сейчас сражается со стафилококковой бактерией, которая буквально пожирает воспаленную ногу. Как Шульц заразился бактерией, непонятно, потому что различные царапины и раны для бойцов ММА являются обычным делом.
По словам его спарринг-партнера Мэтью Юнга Ли-Манвара, с Шульцем все было хорошо, пока австралиец не ушел в двухдневный горный поход – когда он вернулся, голень была уже настолько опухшей и болезненной, что им пришлось вместе идти к врачу.
«Первым делом ему сделали укол кортизона, поскольку подозревали что-то другое. А на следующий день Тим, вставая с кровати, потерял сознание, после чего его отвезли в больницу», - прокомментировал Ли-Манвар.
Из-за воспаления в ноге медики назначили Шульцу курс антибиотиков, но это не помогло.
«После этого врачи сказали, что ногу придется ампутировать. Мы перевезли Тима в другую больницу, где он уже находится больше недели, - продолжил его спарринг-партнер и добавил, что прогноз все же остался неутешительным. - Похоже, он потеряет ногу».
Однако Шульц не сдается и с помощью семьи и друзй собирает средства, чтобы вернуться на родину. Перелет для человека в его состоянии может стоить 90 000 евро, в данный момент с помощью неравнодушных он собрали чуть больше трети необходимой суммы.