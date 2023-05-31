ОЧЕНЬ ВОВРЕМЯ ⟩ Eesti Gaas снижает цену на газ для бытовых потребителей еще на треть

Компания Eesti Gaas в июне снизит цену гибкого пакета для домашних клиентов на 7% до 0,64 евро/м³, а в июле дополнительно на 28% до 0,46 евро/м³, включая налог с оборота.
«Прогнозы рыночных цен на газ на ближайшие месяцы летом позволяют нам значительно снизить цену. В течение последних шести месяцев мы снижали цену на газ практически каждый месяц: по сравнению с пиком прошлой осени цена на природный газ для бытовых потребителей снизилась на 84%», - сказал председатель правления Eesti Gaasi Маргус Каасик.
«Цена на газ на мировом рынке вернулась к уровню мая 2021 года, падение было очень быстрым и последовательным. Дальнейшее зависит от наполнения резервуаров, зимних температур и уровня потребностей потребителей в Азии, но текущие прогнозы в Европе показывают небольшое повышение цен в следующем отопительном периоде», - отметил Каасик.
С осеннего пика в 2,85 евро/м³ за шесть месяцев цена для бытовых потребителей Eesti Gaas упала более чем на 84%. Значительно цена на газ снизилась в декабре прошлого и в феврале этого года, когда компания Eesti Gaas понизила цену на природный газ на 35% и 50% соответственно.
Eesti Gaas поставляет клиентам природный газ по трубам, а также в виде сжатого (CNG) и сжиженного природного газа (LNG), и управляет крупнейшей газораспределительной сетью страны. Предприятие активно действует на международном энергетическом рынке и развивает портфель возобновляемой энергии, производя и продавая солнечную энергию и «зеленый» газ (биометан).