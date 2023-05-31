Примите участие: какой двор в Пыхья-Таллинне назовут самым красивым?

«В Пыхья-Таллинне много квартирных товариществ, где благодаря совместным усилиям жителей двор безупречно чист, а озеленение радует глаз. Во многих случаях внимание уделено и богатству видов растений. Мы хотим, чтобы и общественность узнала о труде таких владельцев и жильцов домов, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. - Я очень рада, что среди пыхья-таллиннцев все больше тех, кто ухаживает за территорией возле домов, радуя как свои семьи, так и соседей».