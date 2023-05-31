Примите участие: какой двор в Пыхья-Таллинне назовут самым красивым?

Управа Пыхья-Таллинна приглашает к участию в конкурсе «Красивый двор в Пыхья-Таллинне». Подать заявку на участие могут как представители квартирных товариществ, так и частных домов.
«В Пыхья-Таллинне много квартирных товариществ, где благодаря совместным усилиям жителей двор безупречно чист, а озеленение радует глаз. Во многих случаях внимание уделено и богатству видов растений. Мы хотим, чтобы и общественность узнала о труде таких владельцев и жильцов домов, - сказала старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап. - Я очень рада, что среди пыхья-таллиннцев все больше тех, кто ухаживает за территорией возле домов, радуя как свои семьи, так и соседей».
О желании участвовать в конкурсе следует сообщить в районную управу, и к вам придет фотограф, чтобы запечатлеть двор. Фото дворов будут вынесены на голосование в социальных сетях управы Пыхья-Таллинна. Голосование продлится весь июль, награждение состоится в августе.
Участвовать в конкурсе можно в категориях «красивый двор многоквартирного дома» и «красивый двор частного дома». Заявки на участие ждем по адресу helen.lill@tallinnlv.ee до 11 июня 2023 года. Дополнительная информация по телефону 6457001.