Мэр Урмас Клаас: Тарту не планировал приобретать старое здание ERM

По словам Клааса, нельзя утверждать, что вице-мэр Прийт Хумал исключительно активно работал над тем, чтобы старое здание ERM не перешло в собственность города Тарту. «Хумал занимался своей обычной работой, которая является частью его сферы деятельности», – подтвердил BNS Клаас, добавив, что решения, связанные со старым зданием ERM, принимались городскими властями совместно.

«В изменившихся экономических условиях город не счел целесообразным приобретение здания по адресу Куперянова, 9, поскольку его реконструкция была бы несоразмерно дорогой с учетом стремительного роста цен на строительство, – сказал Клаас. – Вместо этого город Тарту сосредоточился на решении проблемы помещения детской художественной школы».

По словам Клааса, тот факт, что использование старого здания ERM включено в составленный Тарту план действий до 2025 года, больше не актуален, поскольку со временем меняются как экономические условия, так и намерения города.

По его словам, понятно, что в сложившейся ситуации Прийт Хумал не может выполнять обязанности вице-мэра. «Я постараюсь предпринять дальнейшие организационные шаги в ближайшее время, так как тема очень свежая, – сказал Клаас. – Насколько я понял, сейчас речь идет о нарушении ограничения на действия, то есть Хумал участвовал в принятии решения, в котором у него был конфликт интересов».

Вчера, 30 мая, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэр подозревается в нарушении ограничения действий в особо крупном размере, а Пруунсильд в содействии нарушению.

Подозрение связано с недвижимостью на улице Куперянова, 9 в Тарту, которая пустовала с 2017 году после переезда Эстонского национального музея. В 2017 году Riigi Kinnisvara AS (RKAS) организовало публичные торги, но, поскольку собственность была нужна и городу Тарту, тогдашний министр государственного управления отменил аукцион и предоставил городу право первым выкупить недвижимость. Город Тарту планировал использовать здание для деятельности культурных учреждений Тарту, и это также было учтено в плане развития Тарту 2025 года. В сентябре 2022 года Riigi Kinnisvara представила городу проект договора, на основании которого должно было быть приобретено имущество.

При этом имуществом заинтересовался предприниматель, которому было предъявлено подозрение и который хотел, чтобы имущество приобрела победившая в аукционе в 2017 году НКО, с которой также связан предприниматель.

Начиная с августа 2022 года, то есть после того, как RKAS направил проект договора городу, предприниматель, согласно подозрению, начал направлять вице-мэра, чтобы город отказался от сделки, а RKAS организовало новые публичные торги. Зная заинтересованность предпринимателя, вице-мэр якобы сделал все возможное, чтобы город отказался от приобретения недвижимости, несмотря на прежние планы.

Прокурор Лыунаской прокуратуры Герд Раудсепп заявил, что, хотя город Тарту строил планы по использованию имущества, вице-мэр, ответственный за городское имущество и финансы, на различных собраниях стал высказывать мнение, что город должен отказаться от преимущественного права покупки.

«На основании собранных доказательств мы подозреваем, что предприниматель, финансово связанный с вице-мэром, неоднократно выражал свою заинтересованность в собственности вице-мэру и оказывал давление на вице-мэра, чтобы тот руководил процессом принятия решения. Таким образом, вице-мэр знал, что предприниматель, имеющий с ним экономические связи, был заинтересован в том, чтобы город отказался от приобретения имущества, поэтому он должен был самоотстраниться от процесса принятия решения, но, по подозрению, он этого не сделал», — сказал Раудсепп и добавил, что это предварительное подозрение, которое в ходе дальнейшего расследования дополнительно проверяется.

Весной этого года, после того как город Тарту отказался от права преимущественной покупки, RKAS организовал публичный аукцион на недвижимость, победителем которого стала связанная с предпринимателем НКО.

Яанус Канн, директор Южного отделения Полиции безопасности, сказал, что цель ограничения действий – обеспечить честное и беспристрастное выполнение должностными лицами, принимающими решения, своих обязанностей.

«Цель ограничения действий – защитить прозрачность и надежность решений. В данном случае вопрос не в том, выиграет ли от решения чиновник или учреждение, – пояснил Канн. – Если при исполнении публичных обязанностей должностному лицу станет известно о наличии у него личного интереса или интереса связанного с ним лица, которое может повлиять на его решение, должностное лицо должно самоотстраниться от участия в процессе принятия решения. Таким образом, должностное лицо может гарантировать, что решение является справедливым и беспристрастным».

Уголовное дело ведет КаПо под руководством Лыунаской прокуратуры.