В Тартуской горуправе тоже прошли обыски, вице-мэр может подать в отставку

Полиция безопасности подозревает Прийта Хумала в нарушении ограничения действий по сделке купли-продажи выставочного зала бывшего Эстонского национального музея и вчера в связи с этим провела обыск в доме банкира Парвела Пруунисильда.

Пруунисильд является членом НКО Korporatsioon Sakala (Korp! Sakala), которое приобрело здание. Кроме того, банкир – бывший одноклассник Хумала.

Клаас подтвердил, что вчера Полиция безопасности провела обыски также в горуправе: «Обстоятельства, которые касаются Прийта Хумала, могут комментировать только органы, проводящие расследование. Горуправа всесторонне сотрудничает с этими учреждениями».

Как правило, после обнародования подобных подозрений чиновники уходят в отставку, Тарту знает такие примеры в своей недавней истории. «Понятно, что вице-мэр Прийт Хумал не может выполнять свои должностные обязанности, о дальнейших организационных шагах я постараюсь рассказать в ближайшее время, поскольку тема максимально свежа», – сказал Клаас.

Напомним, что 30 мая сотрудники Полиции безопасности (КаПо) предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэр подозревается в нарушении ограничения действий в особо крупном размере, а Пруунсильд в содействии нарушению.

Подозрение связано с недвижимостью на улице Куперьянова, 9 в Тарту, которая пустовала с 2017 году после переезда Эстонского национального музея. В 2017 году Riigi Kinnisvara AS (RKAS) организовало публичные торги, но, поскольку собственность была нужна и городу Тарту, тогдашний министр государственного управления отменил аукцион и предоставил городу право первым выкупить недвижимость. Город Тарту планировал использовать здание для деятельности культурных учреждений Тарту, и это также было учтено в плане развития Тарту 2025 года. В сентябре 2022 года Riigi Kinnisvara представила городу проект договора, на основании которого должно было быть приобретено имущество.