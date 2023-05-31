Жена борющегося за жизнь голкипера ПСЖ: не оставляй меня, моя любовь

Несчастье произошло на минувших выходных в Испании в Эль-Росио, когда находившийся на тдыхе Рико отправился на верховую прогулку. В итоге он упал с лошади и получил удар копытом в область шеи. Травма оказалась настолько серьезной, что футболиста отправили на вертолете в госпиталь и медики оценивают его состояние как критическое.

В понедельник его семья выступила с заявлением, в котором говорится, что футболист «в надежных руках», но им следует «действовать осторожно, особенно в ближайшие 48 часов».

Сейчас его жена Альба Силва опубликовала в своих социальных сетях эмоциональное послание футболисту: «Не оставляй меня, любовь моя, потому что, клянусь, я не могу и не знаю, как жить без тебя. Мы ждем тебя, жизнь моя, мы тебя очень любим...".