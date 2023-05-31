Пруунсильд и Керес планируют подать ответную жалобу на сотрудников КаПо

«Я был так же озадачен содержанием этого подозрения, как и сам Парвель Пруунсильд», - сказал Керес. Он добавил, что комментировать досудебное разбирательство очень опасно, поэтому он не может дать никакой новой информации, помимо той, которую Пруунсильд уже указал в своем заявлении.

В среду утром Пруунсильд направил в СМИ сообщение с описанием обыска в его доме. Среди прочего, он заявил, что сотрудники Полиции безопасности (КаПо) изначально не разрешали ему общаться с адвокатом никаким иным образом, кроме как по громкой связи.

«Я не могу сказать, что именно они говорили, однако как-то аргументировать это тоже невозможно, - прокомментировал Керес. - Меня настолько поразило происходящее, что я начал записывать этот разговор со множеством участников. Запись является доказательством разговора и его содержания, и я думаю, что мы подадим жалобу по факту нарушения процессуальных норм».

По словам адвкота, потребовалось некоторое время, прежде чем они с Пруунсильдом наконец смогли поговорить наедине.

«Право на общение наедине с адвокатом без лишних отвлекающих факторов в момент задержания является фундаментальной и элементарной составляющей права на защиту, - подчеркнул Керес, добавив, что вся информация, доверенная адвокату, является конфиденциальной, и это установленный законом юридический принцип. - То, что было предложено, - разговор по телефону по громкой связи в присутствии сотрудников полиции - никоим образом не соответствует предусмотренным Европейской конвенцией по правам человека основным свободам, а также Пенитенциарному кодексу Эстонии».