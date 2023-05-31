Пруунсильд и Керес планируют подать ответную жалобу на сотрудников КаПо

По словам Пауля Кереса, адвоката крупного предпринимателя Парвеля Пруунсильда, подозревающегося в коррупции, в его практике еще не было такого, чтобы клиенту не разрешали общаться с адвокатом наедине. Керес, который, находясь по другую сторону телефона, записал происходившее с его клиентом на диктофон, заявил, что они с Пруунсильдом планируют подать жалобу, основанную на нарушении процессуальных норм.
«Я был так же озадачен содержанием этого подозрения, как и сам Парвель Пруунсильд», - сказал Керес. Он добавил, что комментировать досудебное разбирательство очень опасно, поэтому он не может дать никакой новой информации, помимо той, которую Пруунсильд уже указал в своем заявлении.
В среду утром Пруунсильд направил в СМИ сообщение с описанием обыска в его доме. Среди прочего, он заявил, что сотрудники Полиции безопасности (КаПо) изначально не разрешали ему общаться с адвокатом никаким иным образом, кроме как по громкой связи.
«Я не могу сказать, что именно они говорили, однако как-то аргументировать это тоже невозможно, - прокомментировал Керес. - Меня настолько поразило происходящее, что я начал записывать этот разговор со множеством участников. Запись является доказательством разговора и его содержания, и я думаю, что мы подадим жалобу по факту нарушения процессуальных норм».
По словам адвкота, потребовалось некоторое время, прежде чем они с Пруунсильдом наконец смогли поговорить наедине.
«Право на общение наедине с адвокатом без лишних отвлекающих факторов в момент задержания является фундаментальной и элементарной составляющей права на защиту, - подчеркнул Керес, добавив, что вся информация, доверенная адвокату, является конфиденциальной, и это установленный законом юридический принцип. - То, что было предложено, - разговор по телефону по громкой связи в присутствии сотрудников полиции - никоим образом не соответствует предусмотренным Европейской конвенцией по правам человека основным свободам, а также Пенитенциарному кодексу Эстонии».
Вчера, 30 мая, сотрудники Полиции безопасности предъявили подозрение в коррупции вице-мэру Тарту Прийту Хумалу и связанному с ним 53-летнему крупному предпринимателю Парвелю Пруунсильду. Вице-мэр подозревается в нарушении ограничения действий в особо крупном размере, а Пруунсильд в содействии нарушению.