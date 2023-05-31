Винер заявила, что России Олимпийские игры не нужны

В марте 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. Из-за санкций спортсмены остались без важнейших выступлений, но российские спортивные функционеры не видят в этом проблемы.
Так, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер вообще считает, что Олимпийские игры России не нужны.
«Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать», — сказала Винер российскому новостному агентству.
Решение об участии России в Олимпийских играх в Париже будет принято не раньше середины лета.