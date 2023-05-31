Винер заявила, что России Олимпийские игры не нужны

«Сейчас дети занимаются спортом больше, чем они занимались до этих санкций. Нам не нужны никакие Олимпийские игры, мы будем для этих детей делать альтернативные соревнования с нашими дружественными странами. Будем выступать, учить их, соревноваться с ними и побеждать», — сказала Винер российскому новостному агентству.