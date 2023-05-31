Эстонский производитель труб снова закончил год с убытками

В прошлом году компания инвестировала 1,9 млн евро в расширение завода в Юри, что стало продолжением начатой в 2021 году инвестиционной программы общим объемом 5 млн евро, поясняется в отчете компании. С помощью этих средств были значительно автоматизированы производственные линии.

Оборот Pipelife Estonia в прошлом году составил 31,8 миллиона евро, что почти на четыре процента больше, чем раньше, а годом ранее товарооборот увеличился на 24 процента.