Ратас: в Эстонии необходимо ввести ступенчатый подоходный налог

«От налоговых изменений, которые предлагают реформисты, наименьшую выгоду получат люди с низкими доходами, больше всего выиграют те, чьи доходы высокие. Партия реформ пытается любой ценой выполнить свое сверхдорогое предвыборное обещание в 500 млн евро. В результате этого не облагаемый подоходным налогом минимум у получающих доход выше среднего увеличится до 700 евро в месяц. Центристы категорически против такой ситуации», – сказал Ратас.

По словам Ратаса, центристы предлагают трехступенчатый подоходный налог. «Безналоговый минимум, равный минимальной зарплате, будет действовать для всех. Получающие доход, не превышающий две средние зарплаты, будут платить подоходный налог в размере 20%. Для тех, чьи доходы выше двух средних зарплат, ставка подоходного налога составит 30%», – пояснил Ратас.

Парламентская фракция центристов представит к законопроекту коалиции о повышении подоходного налога шесть поправок. Как отметил Ратас, предлагаемые центристами изменения помогут улучшить положение прежде всего людей с низкими и средними доходами.