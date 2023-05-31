Центристская партия не поддерживает планы правительства провести налоговую реформу, которая будет выгодна лишь наиболее обеспеченным. Парламентская фракция центристов выйдет с предложением ввести ступенчатый подоходный налог, сказал председатель Центристской партии Юри Ратас.
Ратас: в Эстонии необходимо ввести ступенчатый подоходный налог
«От налоговых изменений, которые предлагают реформисты, наименьшую выгоду получат люди с низкими доходами, больше всего выиграют те, чьи доходы высокие. Партия реформ пытается любой ценой выполнить свое сверхдорогое предвыборное обещание в 500 млн евро. В результате этого не облагаемый подоходным налогом минимум у получающих доход выше среднего увеличится до 700 евро в месяц. Центристы категорически против такой ситуации», – сказал Ратас.
По словам Ратаса, центристы предлагают трехступенчатый подоходный налог. «Безналоговый минимум, равный минимальной зарплате, будет действовать для всех. Получающие доход, не превышающий две средние зарплаты, будут платить подоходный налог в размере 20%. Для тех, чьи доходы выше двух средних зарплат, ставка подоходного налога составит 30%», – пояснил Ратас.
Парламентская фракция центристов представит к законопроекту коалиции о повышении подоходного налога шесть поправок. Как отметил Ратас, предлагаемые центристами изменения помогут улучшить положение прежде всего людей с низкими и средними доходами.
«Пришло время перенять европейскую систему налогообложения, когда налоговая нагрузка напрямую зависит от доходов. Предлагаемая нами система подоходного налога приведет к более солидарному обществу, а доходы получающих низкую и среднюю зарплату – вырастут. Учитывая, что Эстония является одним из лидеров по росту цен в Европе, каждое дополнительное евро будет людям в помощь. Для справедливого распределения общественного богатства мы предлагаем установить более высокую ставку подоходного налога для зарабатывающих свыше двух средних зарплат», – добавил Ратас.